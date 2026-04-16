Štvrtok16. apríl 2026, meniny má Dana, Danica, zajtra Rudolf

Horecký označil systém e-prihlášok za nefunkčný: Žiada Druckera zrušiť automat

Gabriel Paľa a Ján Horecký.
© Zoznam/ © Zoznam/
TASR

BRATISLAVA - Poslanec opozičného KDH a bývalý minister školstva Ján Horecký označil jednotný systém na podávanie prihlášok ePrihlášky za nefunkčný. Upozornil, že rodičia a žiaci sa v stredu nevedeli dostať k výsledkom talentových prijímacích skúšok. Tvrdí, že nový systém znížil transparentnosť a skomplikoval prístup k informáciám o výsledkoch. Vyzval na zrušenie vyhodnocovacieho automatu, ktorý má prideliť dieťa na jednu zo škôl, kde bude úspešné na prijímacom konaní.

„Takto vyzerá nefunkčný systém, zbytočný, paralelný k funkčnému, ktorý máme roky osvedčený,“ uviedol Horecký. Argumentuje, že rodičia ani školy sa nevedia dostať k výsledkom prijímacích skúšok, keďže systém ich nezobrazuje a nedá sa doň prihlásiť. „Namiesto toho dostávajú len informáciu, že sa na probléme pracuje,“ dodal.

VIDEO

Ján Horecký kritizuje fiasko e-prihlášok a žiada zrušenie automatu (Zdroj: Topky/Vlado Anjel)

Nový systém predlžuje prijímacie konanie

Poslanec zároveň kritizoval, že nový systém predlžuje proces prijímacieho konania. „Keď si 20. februára podali prihlášku s prioritným poradím, 16. apríla mali byť vyhodnotené skúšky na talentové odbory a po 1. júni budú zverejnené výsledky prijímacích skúšok na bežných stredných školách. Rodič aj dieťa tak čakajú do júna a ďalej, ako ich algoritmus vyhodnotí a kam ich priradí,“ uviedol.

Pripomenul, že v predchádzajúcom systéme školy zverejňovali výsledky prijímacích skúšok na svojich webových stránkach spravidla do troch dní. „Rodič na jeden klik videl, ako sa jeho dieťa umiestnilo, a na ďalší klik mohol potvrdiť, na ktorú školu nastupuje, aby sa uvoľnilo miesto pre ďalších uchádzačov. Dnes nie je možné zistiť ani, ako dopadlo na prijímacích skúškach, ani čo bude ďalej,“ dodal.

Horecký spochybňuje férovosť algoritmu

Horecký zároveň spochybnil férovosť systému, keďže o prijatí žiaka má podľa neho rozhodovať algoritmus, ktorý považuje za chybový. „Nedokáže ani jednoznačne prideliť identifikátor žiakovi. Obsahuje fatálne chyby, ako zlé známky, poprehadzované osobné údaje či poradie škôl. Naozaj máme veriť, že sa na to môžu rodičia s deťmi spoľahnúť?“ pýta sa. Podľa neho sa vyhodnocovacím automatom obmedzuje možnosť žiaka rozhodnúť sa na základe skúseností zo škôl a znižuje sa transparentnosť celého procesu.

Ministra školstva Tomáša Druckera (Hlas-SD) preto vyzval, aby čím skôr automat zrušil. „Nech to ponechá na rozhodnutí rodičov. Nech školy transparentne zverejnia výsledky prijímacích skúšok tak, ako to bolo doteraz, spravidla do troch alebo do piatich dní, to nechám na nich, a rodičia môžu aj do 48 hodín potvrdiť, na ktorú školu dieťa nastupuje,“ poznamenal Horecký.

Demokrati hovoria o zlyhaní systému

Mimoparlamentná strana Demokrati rovnako upozornila, že nebol dodržaný pôvodný ani následne upravený harmonogram zverejňovania výsledkov. Poukázala aj na technické problémy systému a chyby v údajoch. „Rodičia a ich deti dnes naďalej zotrvávajú v neistote. Školy si splnili svoju povinnosť - poradie uchádzačov bolo včas uzavreté a odoslané. Zlyhanie je na strane systému, ktorý mal túto prácu uľahčiť, nie skomplikovať,“ uviedol expert Demokratov pre vzdelávanie Miroslav Sopko.

Viac o téme: VýsledkyKritikaKDHJán HoreckýE-prihláškyPríjmacie skúšky
Nahlásiť chybu

Súvisiace články

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

Domáce správy

Zahraničné

Prominenti

Zaujímavosti

Dobré správy

Ekonomika

Šport

Auto-moto

Kariéra a motivácia

Varenie a recepty

Technológie

Bývanie

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
Ďalšie zo Zoznamu