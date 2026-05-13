Prezident vetoval novelu zákona o potravinách: Navrhuje z nej vypustiť prílepok

Prezident Slovenskej republiky Peter Pellegrini.
BRATISLAVA - Prezident SR Peter Pellegrini vrátil Národnej rade (NR) SR na opätovné prerokovanie novelu zákona o potravinách, ktorú parlament schválil v apríli. Vyčíta jej tzv. prílepok, ktorým sa mení nesúvisiaci zákon o výrobe a uvádzaní liehu na trh. Poslancom pri opakovanom hlasovaní navrhuje schváliť právnu normu bez tohto prílepku.

Hlava štátu pripomenula, že návrh z dielne poslancov koaličnej SNS pôvodne obsahoval jeden novelizačný článok, ktorého cieľom bolo doplniť nové ustanovenia upravujúce potraviny obsahujúce zložky z hmyzu a pravidlá ich označovania, umiestňovania a informovania spotrebiteľa. Prostredníctvom schváleného poslaneckého pozmeňujúceho návrhu sa však do zákona doplnil nový novelizačný článok. Jeho cieľom bolo upraviť postup Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR v prípade, ak fyzická osoba doručí oznámenie o nadobudnutí destilačného zariadenia po uplynutí stanovenej lehoty.

Prezident poukázal na to, že podľa zákona o rokovacom poriadku pri prerokúvaní návrhu zákona nemožno podať návrh, ktorým sa mení alebo dopĺňa iný zákon, ktorý s ním obsahovo nesúvisí. Podobné ustanovenia obsahuje aj zákon o tvorbe právnych predpisov a o Zbierke zákonov. „V danom prípade v súlade s mojím dlhodobo deklarovaným postojom konštatujem, že čl. II schváleného zákona k zvyšku schváleného zákona predstavuje jasný a jednoznačný prílepok,“ zdôraznil Pellegrini.

