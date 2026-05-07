Štvrtok7. máj 2026

Obchodná bilancia v marci v pluse: Slovensko viac vyviezlo než doviezlo, prebytok presiahol 591 miliónov eur

BRATISLAVA - Zo Slovenska sa podľa predbežných výsledkov v marci 2026 vyviezol tovar v hodnote 10,1 miliardy eur, čo predstavuje medziročný nárast o 0,5 %. Hodnota dovozu, naopak, klesla o 1,6 % na 9,6 miliardy eur. Vývoz sa po dvoch mesiacoch opäť vrátil k medziročnému rastu, zatiaľ čo dovoz zaznamenal pokles už štvrtý mesiac v rade. Obchodná bilancia skončila s prebytkom v objeme 591,5 milióna eur, čo predstavuje medziročné zlepšenie o 205 miliónov eur. K priaznivejšiemu výsledku prispel predovšetkým pokles hodnoty širšieho spektra dovezených tovarov doplnený miernym rastom exportu. Informoval o tom Štatistický úrad (ŠÚ) SR.

Export rastie, palivá padajú

Z hľadiska komoditnej štruktúry medziročne rástol export v šiestich z desiatich obchodovaných tried. Kľúčový vplyv na celkový vývoj mal takmer 15-percentný rast v tretej najobchodovanejšej triede Rôzne priemyselné výrobky. Dynamiku exportu, naopak, výrazne tlmil takmer 51-percentný pokles vývozu v triede Minerálne palivá, mazivá a príbuzné materiály, ktorá zahŕňa energetické komodity.

Na strane dovozu medziročný pokles zaznamenala polovica z desiatich obchodovaných tried. Najväčší vplyv na pokles celkového dovozu mala trieda Stroje a prepravné zariadenia, ktorej hodnota bola medziročne nižšia takmer o 4 %. K celkovému poklesu prispela významne aj trieda Minerálne palivá, mazivá a príbuzné materiály, ktorá zahŕňa dovoz ropy, elektrickej energie a zemného plynu. Hodnota dovezeného tovaru v tejto triede bola medziročne nižšia o viac ako 16 %.

Stroje vedú obchod

Najviac obchodovaná trieda v zahraničnom obchode Slovenska bola v marci 2026 Stroje a prepravné zariadenia s takmer 62-percentným podielom na celkovom vývoze a bezmála 48-percentným podielom na celkovom dovoze.

EÚ rastie

Z regionálneho pohľadu smerovalo bezmála 79 % hodnoty marcového vývozu do členských štátov EÚ, dovoz z nich tvoril približne 68 %. Vývoz do EÚ medziročne vzrástol o takmer 4 % a dovoz sa zvýšil o skoro 5 %. Do nečlenských krajín EÚ export medziročne klesol o takmer 10 % a dovoz z týchto krajín bol nižší o 13 %.

S členskými štátmi EÚ mala Slovenská republika prebytok marcovej obchodnej bilancie vo výške takmer 1,6 miliardy eur. Naopak, obchodovanie s krajinami mimo Európskej únie skončilo so schodkom necelej jednej miliardy eur.

Za január až marec 2026 sa vývoz v porovnaní s rovnakým obdobím roku 2025 znížil o 0,6 % na 27,9 miliardy eur a dovoz klesol o 1,7 % na 27,2 miliardy eur. Saldo zahraničného obchodu bolo aktívne v objeme 757,6 milióna eur. Za prvé tri mesiace minulého roka bola bilancia v prebytku 444,3 milióna eur.

Vývoz tovaru za január a február 2026 sa podľa spresnených údajov medziročne znížil o 1,1 % na 17,8 miliardy eur a dovoz klesol o 1,7 % na 17,6 miliardy eur. Saldo zahraničného obchodu bolo aktívne v objeme 166,1 milióna eur. Za rovnaké obdobie minulého roka to bolo len 57,7 milióna eur.

