PANIKA okolo smrtiacej nákazy: HANTAVÍRUS prenikol na palubu lietadla! WHO hľadá pasažierov letu 4Z123

JOHANNESBURG - Len nedávno sme vás informovali o prepuknutí smrtiaceho vírusu na veľkej výletnej lodi v južnej časti Atlantického oceánu. Nakazila sa tam aj istá seniorka, ktorá následne absolvovala let s viac ako 80 ľuďmi na palube. Keďže vírus sa šíri vzduchom, WHO hľadá všetkých pasažierov letu.
Svetová zdravotnícka organizácia WHO pátra po pasažieroch letu 4Z123 juhoafrickej spoločnosti Airlink. Počas letu medzi Svätou Helenou a Johannesburgom sa mala na palube nachádzať aj seniorka (69), ktorá sa nakazila smrteľným hantavírusom na výletnej lodi MV Hondius. Informuje o tom Dutch News s tým, že v lietadle bolo 88 osôb vrátane členov posádky.
Vyviedli ju z lietadla, zomrela v Afrike
Seniorka vystúpila z lode na sv. Helene dňa 24. apríla. KLM píše, že už vtedy mala prvé príznaky (bolesti brucha). Počas letu do Johanesburgu 25. apríla sa jej stav ešte zhoršil. V Afrike plánovala prestúpiť do Amsterdamu, ale posádka s ňou odmietla cestovať. Seniorku vyviedli z lietadla. Bol to let KL592 smer Amsterdam, ktorý odletel z Johannesburgu o 23:15 miestneho času.
Nakazená 69-ročná seniorka skončila na pohotovosti. Išla tam hneď na druhý deň 26. apríla. Po príjazde však zomrela. Experti začiatkom tohto týždňa potvrdili u ženy nakazenie hantavírusom.
V Holandsku hospitalizovali letušku
V Amstredame bola hospitalizovaná Holanďanka, ktorá vykazovala možné príznaky nákazy hantavírusom. V dnešných hodinách o tom informovali svetové agentúry s odovolaním s ana holandksé ministerstvo holandské ministerstvo zdravotníctva.
Podľa stanice RTL ide o letušku leteckej spoločnosti KLM. Prišla do kontaktu so spomínanou seniorkou, ktorú vyviedli z lietadla ešte dňa 25. apríla.
Loď kotví na Kapverdách
WHO už vyhlásila, že vírus sa prenáša vzduchom z človeka na človeka. Dvaja členovia posádky potrebovali urgentnú pomoc. Evakuujú ich do Holandska špeciálne vybavenými lietadlami spoločne s treťou osobou, ktorá sa dostala do kontaktu s jednou z obetí.
V súčasnej dobe kotví loď pri Kapverdách. Bol to konečný cieľ 46-dňovej plavby. Úrady ale nepovolili cestujúcim vylodenie. Podľa informácií má MV Hondius pokračovať na Kanárske ostrovy, kde všetci pasažieri podstúpia lekárske vyšetrenia.
Hantavírus je rod vírusov z čeľade Hantaviridae, ktoré sa prirodzene vyskytujú u hlodavcov a môžu spôsobiť závažné ochorenie u ľudí. K prenosu na človeka dochádza predovšetkým vdýchnutím moču, výkalov alebo slín infikovaných hlodavcov.