Čo sa dialo v GARÁŽI s Ferenčákom? Po vyše mesiaci prehovoril a vyšiel zo zákulisia MUŽ, ktorý ho tajne nahrával!

KEŽMAROK - Celá verejnosť už od konca marca špekulovala o tom, kto je druhý muž, ktorý nahrával poslanca Jána Ferenčáka (nezaradený) v garáži s veľkou výmenou hotovosti, o ktorej môže bežný Slovák iba snívať. Ten sa po viac ako mesiaci rozhodol konečne prísť s vysvetlením. Ide o istého kežmarského podnikateľa Dávida Haviru, ktorý celú situáciu v garáži kresli kardinálne iným spôsobom, než ako to prezentoval Ferenčák. Poslanec totiž tvrdil, že išlo o pôžičku, avšak bez zjavnej zmluvy na papieri. Video chce použiť ako dôkaz na súde, aby svoje peniaze vymáhal späť.

Druhým mužom z videa, ktorý zároveň Ferenčáka nahrával, je istý Dávid Havira, ktorý sa rozhodol prehovoriť pre portál Aktuality.sk.

"Takže 45 máš vyplatených, 75 ti ide na účet," rozpráva sa dvojica o astronomických čiastkach v zatemnenej garáži na videu, kde sa objavuje aj Ferenčák. Poslanec tvrdí, že išlo o moment poskytnutia peňazí v rámci pôžičky. Opozičná kritika padla aj na jeho hlavu, keď si všimla, že takúto čiastku neuviedol v majetkovom priznaní, pričom tak mal urobiť. Ferenčák sa však bráni, že nešlo o pôžičku spracovávanú zmluvným spôsobom a neexistoval o nej praktický žiadny dôkaz, až doteraz.

Keďže vraj tento dôkaz nemal, Ferenčák tým vysvetľuje aj to, prečo si peniaze nevymáhal od muža späť už skôr. Situácia sa však zmenila po zverejnení samotného videa, pričom poslanec sa obrátil na súdy a vďaka tomuto audiovizuálnemu dôkazu vraj teraz súdy posudzujú, či sa Ferenčák domôže vrátenia pôžičky.

Celé je to inak, prehovoril "kameraman" videa

Iný názor na celú vec má však Dávid Havira, ktorý celú scénu kameroval skrytou kamerou a vraj na to mal dôvod. "Na základe medializovaného videa z garáže dôrazne odmietam verejné tvrdenia pána Ferenčáka o údajnej pôžičke vo výške 45-tisíc eur. Tieto tvrdenia sú nepravdivé a zavádzajúce. Uvedenú sumu som síce prijal, avšak nešlo o pôžičku," skonštatoval Havira pre Aktuality.

Kvôli tomuto som Ferenčáka tajne nahrával, vysvetlil Havira

Podľa Haviru vraj išlo o úhradu kúpnej ceny za pozemky s projektovou dokumentáciou, pričom tento spôsob úhrady bol realizovaný na jeho vlastný podnet. "A práve preto som si toto video nahral," vysvetľuje svoje konanie Havira. "Mrzí ma, že namiesto riešenia veci štandardnou právnou cestou sa pán Ferenčák rozhodol prezentovať skreslené informácie vo verejnom priestore a tým poškodzovať moje meno. Moja obrana je postavená na konkrétnych faktoch a dôkazoch, ktoré som predložil súdu. Verím, že pravda bude jednoznačne preukázaná," hovorí Dávid Havira.

Celá vec sa má vraj tak, že Havira predával v roku 2023, kedy video vzniklo, firme Ferenčáka TatraBerg päť menších pozemkov v Suchej hore v Kežmarku. Išlo o sumu 75-tisíc eur. Táto čiastka sa dokonca priamo uvádza v zmluve. Skutočná cena pozemkov sa v danej lokalite v spomínanom čase pohybovala na výrazne vyššej úrovni. V prípade sa spomína aj 45 000-eurový doplatok "na ruku".

Rieši ho už aj výbor v parlamente

Prípad nabral takú veľkú mediálnu pozornosť, že sa mu dokonca začal venovať aj parlamentný výbor pre nezlučiteľnosť funkcií. "Výbor z vlastnej iniciatívy začal konanie voči poslancovi Ferenčákovi, ktorý sa v médiách vyjadril, že suma, ktorá bola aj na inkriminovanom videu, je pôžička, ktorú poskytol. Túto skutočnosť sme preverovali. Poslanec Ferenčák pôžičku, ktorá by mala byť uvedená ako pohľadávka voči danej osobe, v majetkových priznaniach neuviedol, a preto sa začalo konanie, ktoré koaliční poslanci bez problémov voči pánovi Ferenčákovi tentoraz otvorili," vyhlásila predsedníčka výboru Veronika Remišová. Ferenčák sa bude môcť obhájiť.

Video ako prvý zverejnil na konci marca web Plus 7 dní a objavuje sa v ňom známy politik a bývalý poslanec za stranu Hlas-SD, ako si vymieňa značnú hotovosť v garáži s druhým mužom, ktorý ho kameruje. Ako sa ukázalo, tento muž je práve Havira.

