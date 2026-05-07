Európania strácajú dôveru v USA: Väčšina ich už nepovažuje za spoľahlivého partnera, ukazuje prieskum

Ilustračnné foto
BERLÍN - Väčšina občanov Európskej únie nepovažuje Spojené štáty za dôveryhodného partnera, vyplýva zo štúdie založenej na prieskumoch vo všetkých 27 členských štátoch EÚ. Informuje o tom agentúra DPA.

Úradovanie Donalda Trumpa na poste prezidenta USA zanechalo hlboké stopy, uviedla v analýze nadácia Bertelsmann Foundation. Na prieskumoch inštitútu Nira Data sa v marci tohto roka zúčastnilo viac než 18.000 dospelých respondentov vo veku od 18 do 69 rokov.

Zo štúdie vyplýva, že podľa 58 percent občanov EÚ nie sú Spojené štáty dôveryhodným partnerom. V Nemecku je toto číslo ešte vyššie a predstavuje 73 percent, povedal pre DPA autor štúdie Florian Kommer. Naopak, len 31 percent opýtaných považovalo USA za najdôležitejšieho partnera EÚ. Ešte v septembri 2024 toto číslo predstavovalo 51 percent, čo znamená pokles o 20 percentuálnych bodov.

Európa chce vlastnú cestu

Takmer traja zo štyroch respondentov, teda 73 percent, je toho názoru, že Európa by po desaťročiach blízkych vzťahov s USA „mala ísť svojou vlastnou cestou“. Pre porovnanie, koncom roka 2024 tento názor zastávalo 63 percent opýtaných. V závere štúdie nadácia podotkla, že „polarizujúci prezident USA a narastajúce geopolitické napätie posunuli verejnú mienku v Európe smerom k väčšej nezávislosti“, cituje DPA.

Štúdia súčasne naznačila, že Čína medzi respondentmi EÚ nenadobúda na význame ako možný alternatívny partner a ohľadne Pekingu pretrváva vysoká miera skepticizmu. Británia a Kanada sú podľa štúdie považované za strategických partnerov, ktorí hrajú významnejšiu úlohu. Podpora pre obrannú alianciu NATO pritom zostáva naďalej vysoká; až 63 percent opýtaných ju považuje za ústredný pilier bezpečnosti.

