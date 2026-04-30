Hrozí globálne zemetrasenie: Veľmoc by mohla ovládnuť inú krajinu bez vojny! USA by nič nezmohli

PEKING - Čína by podľa analytikov mohla dostať Taiwan pod svoju kontrolu aj bez otvorenej vojny. Magazín Foreign Affairs upozorňuje na scenár „tichej blokády“, ktorý by mohol otriasť svetovou ekonomikou aj postavením USA v Ázii.
Roky sa hovorí najmä o možnosti čínskej invázie na Taiwan, no podľa čoraz väčšieho počtu analytikov môže Peking zvoliť úplne inú cestu. Namiesto rakiet, výsadkov a otvorenej vojny by mohol prísť pomalý tlak, ktorý by ostrov postupne dostal pod čínsku kontrolu bez jediného výstrelu. Na možné dôsledky upozornil magazín Foreign Affairs.
Toto je presne ten typ scenára, ktorý pôsobí desivejšie práve tým, že nemusí vyzerať ako vojna. A práve preto môže byť pre Západ oveľa ťažšie naň reagovať.
Kríza by sa mohla začať nenápadne
Podľa analytikov by Peking nemusel spustiť klasickú blokádu ani vojenský útok. Čína by mohla začať sériou „administratívnych“ opatrení, ktoré by navonok pôsobili ako bežná kontrola dopravy a obchodu.
Čínske úrady by napríklad zaviedli colné kontroly lodí a lietadiel smerujúcich na Taiwan alebo z neho. Formálne by tvrdili, že iba uplatňujú vlastné zákony a chránia svoje územie.
V praxi by však získali kontrolu nad taiwanským obchodom aj dopravou.
Taiwan by sa dostal pod tlak bez výstrelov
Nešlo by o klasickú vojenskú blokádu. Ľudia aj tovar by sa síce mohli pohybovať ďalej, ale len za podmienok stanovených Pekingom.
Kľúčové technológie, strategické komponenty alebo dodávky zbraní by mohli byť zastavené. Taiwan by sa tak postupne dostával do situácie, v ktorej by strácal schopnosť samostatne riadiť vlastnú ekonomiku.
Foreign Affairs upozorňuje, že medzinárodné firmy by sa pravdepodobne rýchlo prispôsobili novým pravidlám. Riziko zadržania tovaru, straty poistenia alebo problémov s čínskymi úradmi by bolo pre väčšinu spoločností príliš veľké.
Práve tým by podľa analytikov mohla Čína získať faktickú kontrolu nad ostrovom bez otvorenej vojny.
Spojené štáty by stáli pred ťažkým rozhodnutím
Takýto scenár by vytvoril obrovský problém pre Spojené štáty aj ich spojencov.
Ak by Washington zasiahol, riskoval by prudkú eskaláciu a otras svetovej ekonomiky. Ak by nereagoval, mohol by sledovať postupné oslabovanie Taiwanu bez možnosti jednoduchého protiútoku.
Najväčší problém spočíva v tom, že podobné kroky by nemuseli byť oficiálne považované za vojnový akt. Dodávateľské reťazce by sa neskolabovali okamžite a svetová ekonomika by mohla ešte určitý čas fungovať relatívne normálne.
Práve táto „šedá zóna“ robí podľa expertov čínsku stratégiu mimoriadne nebezpečnou.
Otrasy by pocítil celý svet
Dôsledky prípadnej krízy okolo Taiwanu by ďaleko presiahli hranice Ázie.
Finančné trhy by mohli zasiahnuť výpredaje a panika investorov. Poisťovne by mohli prestať kryť rizikové námorné trasy a problémy v taiwanskej výrobe polovodičov by zasiahli technologický priemysel po celom svete.
Pod tlak by sa zároveň mohli dostať aj ďalšie krajiny regiónu vrátane Japonska, Južnej Kórey či Filipín.
Analytici upozorňujú, že Peking by týmto spôsobom mohol postupne meniť mocenské pomery v Ázii bez toho, aby rozpútal klasickú vojnu.
Západ podľa expertov stále nemá plán
Napriek rokom diskusií o možnom konflikte okolo Taiwanu podľa Foreign Affairs stále neexistuje jasná stratégia, ako reagovať na takýto typ krízy.
Chýbajú koordinované ekonomické plány, spoločné postupy pre komunikáciu s finančnými trhmi aj konkrétne riešenia, ako udržať zásobovanie Taiwanu v prípade izolácie.
Ďalším problémom by mohla byť evakuácia zahraničných občanov, ktorá by mohla vyvolať paniku a situáciu ešte viac destabilizovať.
Boj o Taiwan nemusí vyzerať ako vojna
Experti preto vyzývajú na širší prístup než len prípravu na vojenský konflikt. Odporúčajú posilňovať ekonomické a politické vzťahy s Taiwanom, znižovať závislosť od Číny a zároveň budovať nové obranné stratégie prispôsobené moderným formám nátlaku.
Cieľom podľa nich nie je len zabrániť vojne, ale predísť samotnej kríze.
Ak by totiž podobný scenár raz nastal, svet možno ani nespozná presný moment, keď sa začal konflikt. Jeho následky by však mohli zásadne zmeniť globálne usporiadanie.