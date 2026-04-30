Štvrtok30. apríl 2026, meniny má Anastázia, zajtra

Hrozí globálne zemetrasenie: Veľmoc by mohla ovládnuť inú krajinu bez vojny! USA by nič nezmohli

Ilustračné foto (Zdroj: SITA/AP Photo/Chiang Ying-ying)
© Zoznam/rd © Zoznam/rd

PEKING - Čína by podľa analytikov mohla dostať Taiwan pod svoju kontrolu aj bez otvorenej vojny. Magazín Foreign Affairs upozorňuje na scenár „tichej blokády“, ktorý by mohol otriasť svetovou ekonomikou aj postavením USA v Ázii.    

Roky sa hovorí najmä o možnosti čínskej invázie na Taiwan, no podľa čoraz väčšieho počtu analytikov môže Peking zvoliť úplne inú cestu. Namiesto rakiet, výsadkov a otvorenej vojny by mohol prísť pomalý tlak, ktorý by ostrov postupne dostal pod čínsku kontrolu bez jediného výstrelu. Na možné dôsledky upozornil magazín Foreign Affairs.

Toto je presne ten typ scenára, ktorý pôsobí desivejšie práve tým, že nemusí vyzerať ako vojna. A práve preto môže byť pre Západ oveľa ťažšie naň reagovať.

Kríza by sa mohla začať nenápadne

Podľa analytikov by Peking nemusel spustiť klasickú blokádu ani vojenský útok. Čína by mohla začať sériou „administratívnych“ opatrení, ktoré by navonok pôsobili ako bežná kontrola dopravy a obchodu.

Čínske úrady by napríklad zaviedli colné kontroly lodí a lietadiel smerujúcich na Taiwan alebo z neho. Formálne by tvrdili, že iba uplatňujú vlastné zákony a chránia svoje územie.

V praxi by však získali kontrolu nad taiwanským obchodom aj dopravou.

Taiwan by sa dostal pod tlak bez výstrelov

Nešlo by o klasickú vojenskú blokádu. Ľudia aj tovar by sa síce mohli pohybovať ďalej, ale len za podmienok stanovených Pekingom.

Kľúčové technológie, strategické komponenty alebo dodávky zbraní by mohli byť zastavené. Taiwan by sa tak postupne dostával do situácie, v ktorej by strácal schopnosť samostatne riadiť vlastnú ekonomiku.

Foreign Affairs upozorňuje, že medzinárodné firmy by sa pravdepodobne rýchlo prispôsobili novým pravidlám. Riziko zadržania tovaru, straty poistenia alebo problémov s čínskymi úradmi by bolo pre väčšinu spoločností príliš veľké.

Práve tým by podľa analytikov mohla Čína získať faktickú kontrolu nad ostrovom bez otvorenej vojny.

Spojené štáty by stáli pred ťažkým rozhodnutím

Takýto scenár by vytvoril obrovský problém pre Spojené štáty aj ich spojencov.

Ak by Washington zasiahol, riskoval by prudkú eskaláciu a otras svetovej ekonomiky. Ak by nereagoval, mohol by sledovať postupné oslabovanie Taiwanu bez možnosti jednoduchého protiútoku.

Najväčší problém spočíva v tom, že podobné kroky by nemuseli byť oficiálne považované za vojnový akt. Dodávateľské reťazce by sa neskolabovali okamžite a svetová ekonomika by mohla ešte určitý čas fungovať relatívne normálne.

Práve táto „šedá zóna“ robí podľa expertov čínsku stratégiu mimoriadne nebezpečnou.

Otrasy by pocítil celý svet

Dôsledky prípadnej krízy okolo Taiwanu by ďaleko presiahli hranice Ázie.

Finančné trhy by mohli zasiahnuť výpredaje a panika investorov. Poisťovne by mohli prestať kryť rizikové námorné trasy a problémy v taiwanskej výrobe polovodičov by zasiahli technologický priemysel po celom svete.

Pod tlak by sa zároveň mohli dostať aj ďalšie krajiny regiónu vrátane Japonska, Južnej Kórey či Filipín.

Analytici upozorňujú, že Peking by týmto spôsobom mohol postupne meniť mocenské pomery v Ázii bez toho, aby rozpútal klasickú vojnu.

Západ podľa expertov stále nemá plán

Napriek rokom diskusií o možnom konflikte okolo Taiwanu podľa Foreign Affairs stále neexistuje jasná stratégia, ako reagovať na takýto typ krízy.

Chýbajú koordinované ekonomické plány, spoločné postupy pre komunikáciu s finančnými trhmi aj konkrétne riešenia, ako udržať zásobovanie Taiwanu v prípade izolácie.

Ďalším problémom by mohla byť evakuácia zahraničných občanov, ktorá by mohla vyvolať paniku a situáciu ešte viac destabilizovať.

Boj o Taiwan nemusí vyzerať ako vojna

Experti preto vyzývajú na širší prístup než len prípravu na vojenský konflikt. Odporúčajú posilňovať ekonomické a politické vzťahy s Taiwanom, znižovať závislosť od Číny a zároveň budovať nové obranné stratégie prispôsobené moderným formám nátlaku.

Cieľom podľa nich nie je len zabrániť vojne, ale predísť samotnej kríze.

Ak by totiž podobný scenár raz nastal, svet možno ani nespozná presný moment, keď sa začal konflikt. Jeho následky by však mohli zásadne zmeniť globálne usporiadanie.

Viac o téme: ČínaTaiwanGlobálna ekonomikaObchodZískanie kontroly
Nahlásiť chybu

Súvisiace články

Laj Čching-te
Čína zablokovala let taiwanského prezidenta: USA ostro odsudzujú Peking za zastrašovaciu kampaň v Afrike
Zahraničné
Laj Čching-te
Čínska stopka vo vzduchu: Afrika zrušila prelety prezidentovi Taiwanu, Peking neskrýva nadšenie
Zahraničné
Taiwan chystá najväčšie vojenské
Taiwan chystá najväčšie vojenské cvičenie v dejinách, TOTO plánuje v prípade čínskej blokády!
Zahraničné
Čína obnoví niektoré väzby
Čína obnoví niektoré väzby s Taiwanom, chce zvýšiť počet priamych letov
Zahraničné

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

Lýdia Eckhardt má vernú zákazníčku: Milka Vášáryová vlastní jeden z jej prvých modelov: Fú, to sú roky!
Prominenti
Štýlové topánky na jar 2026: V týchto trendy kúskoch vydržíte chodiť celý deň bez toho, aby vás boleli nohy
Feminity TV
Nová generácia hviezd: Tieto ženy menia Hollywood aj pravidlá hry
Feminity TV

Domáce správy

Mráz neustúpi ani prvú májovú noc: Mrznúť má na celom území Slovenska
Domáce
KDH je v ŠOKU: Výstavba nemocnice v Prešove skutočne STOJÍ a Kaliňák je zhrozený z kvality práce!
Domáce
Priznané zlyhanie konsolidácie ministra Kamenického: Opozícia žiada jeho hlavu
Domáce
Pozor: Hasiči vyhlásili zvýšené riziko požiarov v 30 okresoch Slovenska – platia prísne zákazy
Regióny

Zahraničné

Hrozí globálne zemetrasenie: Veľmoc by mohla ovládnuť inú krajinu bez vojny! USA by nič nezmohli
Zahraničné
Polícia v Nemecku odhalila mrazivý prípad: Zadržali seniora podozrivého zo zneužívania detí
Zahraničné
Rusko a Severnú Kóreu prvýkrát prepojil cestný most
dromedar.sk
Celý kontinent zasiahla obrovská tragédia: Sharon (†5) zmizla v noci z postielky, našli ju mŕtvu! Mrazivé detaily
Zahraničné

Prominenti

Lýdia Eckhardt má vernú zákazníčku: Milka Vášáryová vlastní jeden z jej prvých modelov: Fú, to sú roky!
Domáci prominenti
FOTO Veľkolepá párty: Sklovská ukázala viac, než chcela! Prišli aj známe Ružičky...
Domáci prominenti
Nová kráľovná Sexu v meste?! Camilla žiarila pri slávnej herečke, a čo spravila módna ikona Anny Wintour?
Zahraniční prominenti
Rozchod po Farme ju zlomil! Miška bez servítky: Slzy počas vzťahu a tvrdý odkaz ženám
Domáci prominenti

Zaujímavosti

Táto superpotravina zlepší vaše trávenie, ba pomôže aj schudnúť! Ak ju nemáte v špajzi, bežte do obchodu
vysetrenie.sk
Nevera ako základ lásky? Jade spáva s inými mužmi, jej partner sa na to s NADŠENÍM POZERÁ!
Zaujímavosti
Chcel byť slávny na Instagrame, no skončil v putách: Za OLIZNUTIE JEDNEJ slamky mu v Singapure hrozia roky vo väzení!
Zaujímavosti
Zlyhalo na nej 99 % ľudí! Stačí JEDNO SLOVO a z jednoduchého príkladu je NERIEŠITEĽNÝ RÉBUS
Zaujímavosti

Dobré správy

Veľký sviatok sa blíži: Toto kupujú Slováci, ktorí nechcú minúť veľa
Domáce
Bývalý hráč NHL otvorene o tom, čo nikdy nečítal: Fanúšikovia si často mysleli niečo iné
Domáce
Rakúsko mení turizmus: Aj Slováci už podľahli týmto unikátnym zážitkom!
hashtag.sk
Chorvátsko ponúka zážitok aj z pohľadu gastronómie: Pozrite, čo všetko sa oplatí vyskúšať
Domáce

Ekonomika

Scenár, z ktorého mrazí: Čo by sa stalo, keby Slovensku skutočne vypli eurofondy?
Myslíte si, že sa vás Irán netýka? Omyl. Poriadny šok môže prísť už pri letnej dovolenke!
Na rodičovský dôchodok zostávajú posledné hodiny: Ako poslať peniaze ešte v termíne?
Nové energošeky už v máji: Slováci môžu čakať vyššie sumy, nárok na energopomoc sa však bude prehodnocovať!

Šport

HK Nitra – HC Slovan Bratislava: Online z rozhodujúceho finálového zápasu Tipsport ligy
Tipsport liga
Mladá skokanka dva mesiace po debute na olympiáde ukončila kariéru: Nestojí mi to za to
Ostatné
Duel, z ktorého vzíde súper Slovákov: Česi môžu napodobniť generáciu okolo Pastrňáka
MS v hokeji do 18 rokov
Fínsko – Česko: Online prenos z Českých hokejových hier
Reprezentácia

Auto-moto

Kúpa nového auta na jar: na čo sa zamerať pri výbere
Správy
Hyundai Ioniq 3 - nový unikátny hatchback. Športový dizajn, priestranná kabína
Predstavujeme
Záujem o elektromobily stúpa: Na čo si posvietiť pri uzatváraní PZP?
Správy
FOTO + VIDEO: BMW radu 7 - dôsledný facelift ovplyvnení technikou Neue Klasse
Predstavujeme

Kariéra a motivácia

Koniec kamarátstiev na pracovisku? Medzi Slovákmi panuje nový prekvapivý trend
Vzťahy na pracovisku
Na PN je zrazu menej Slovákov. Čo sa zmenilo a koho sa dotkli nové kontroly?
Aktuality
O. Világi: Som hrdý na to, čo sme v Slovnafte vytvorili za 20 rokov
Podcasty o kariére
Skúsení kandidáti si zámerne mažú roky praxe zo životopisu. Dôvod vás možno prekvapí!
CV a motivačný list

Varenie a recepty

Francúzsky trik na to najšťavnatejšie kura. Stačí pridať ocot a med a výsledok vás dostane.
Milujete Snickers? Tieto čokoládové rezy s karamelom sú 100x lepšie a lacnejšie.
Čím nahradiť sušienkový korpus v cheesecaku? Vyskúšajte túto fit alternatívu!
Ovocné dezerty
Trhané kuracie mäso v domácej BBQ omáčke: zabudnite na omáčku z obchodu!
Kuracie prsia

Technológie

Google dal Pentagonu prístup k svojim AI modelom. Armáda ich môže použiť na „akýkoľvek zákonný vládny účel“
Armádne technológie
Google vylepšuje umelú inteligenciu Gemini: Namiesto textu ti rovno vytvorí súbor, ktorý môžeš stiahnuť alebo hneď poslať
Aplikácie a hry
Ruské sklady tankov sa stenčujú. Moskva začína modernizovať aj staré T-72A z čias Sovietskeho zväzu
Armádne technológie
Po Trumpovom kroku EÚ konečne „otvorila oči“. Grónsko sa rýchlo mení na vojenskú pevnosť
Nezaradené

Bývanie

Plesnivý a vlhký byt zmenili radikálne len za 6 mesiacov. V starej budove by ste však také bývanie zrejme nečakali
Po rokoch sťahovania si vybrali tmavý byt, ktorý si odžil svoje. Dnes je z neho perfektné moderné bývanie pre rodinu
Podľahli ste trendu bielych obývačiek a teraz pôsobí nudne? 8 tipov, ktorými ju zmeníte na príťažlivé a útulné miesto
Je to bežný rodinný dom, no skrýva v sebe jedno prekvapenie. Suterén tu má nečakaný dizajn aj miesto perfektné na relax

Pre kutilov

Prečo mráz ničí vašu záhradu a susedovu obchádza? Rozhoduje týchto 5 nenápadných detailov
Záhrada
Máte doma splyňovací kotol? Už milimeter sadzí v tejto časti vám zbytočne vyťahuje peniaze z vrecka
Údržba a opravy
Vyzerá vaša zámková dlažba po zime zle? 6 krokov, ako ju vyčistiť profesionálne a bez poškodenia
Údržba a opravy
Krásne popínavé trvalky, s ktorými nie je cez sezónu veľa práce navyše
Okrasná záhrada

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Slovenské celebrity
Módne outfity na jar 2026: Alena Pallová upútala stylingom, Natália Glosíková ako pravá dáma a ďalšie
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
Zahraničné
Domáce
Domáce
Hrdinský čin iba 10-ročného chlapca: Otec mu zomieral pred očami, jeho reakcia zachránila život!
Domáce
Pracujúci cudzinci nás držia nad vodou: Čísla ukázali, aký je ich podieľ na trhu! Kraľujú im jednoznačne Ukrajnci

Ďalšie zo Zoznamu