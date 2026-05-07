Akčné VIDEO z Petržalky: Ľudia boli v úplnej panike, rýchly útek z ulice a viacnásobná STREĽBA!

BRATISLAVA - V bratislavskej Petržalke na Lužnej ulici narazilo v stredu večer osobné auto do fontány, ktorú poškodilo. Predchádzal tomu zásah kriminálnej polície, pri ktorom padli aj varovné výstrely. Nikto nebol zranený. Z incidentu niekto dokonca nahral autentické video.
"Preboha, ... veď tam ... striľajú, strieľajú!" kričí v asi 20-sekundovom videu jedna zo svedkýň, pričom na videu utekajú do interiéru jedného z blízkych podnikov.
Polícia vysvetlila, kto strieľal a prečo
Bratislavskí policajti na sociálnej sieti v stredu 6. mája večer informovali, že krátko po 20:15 hodine vykonali na Lužnej ulici v Petržalke služobný zákrok v súvislosti so zadržaním páchateľa trestnej činnosti.
„Boli použité donucovacie prostriedky vrátane varovných výstrelov,“ uviedla polícia. Obyvateľov ubezpečila, že im nehrozí žiadne nebezpečenstvo. „Pri zásahu nebol nikto zranený,“ podotkla. Viac informácií polícia poskytne, akonáhle to procesná situácia umožní.