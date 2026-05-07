Mimoriadna TRAGÉDIA na D1: Kamión narazil do odstavených dodávok, na ceste našli dvoch mŕtvych! Desivé VIDEO

TRNAVA - Vo štvrtok v noci došlo na diaľnici D1 v Trnavskom kraji k tragédii. Po nehode kamióna a dvoch dodávok boli nájdené na vozovke dve osoby bez známok života.
Hasiči dnes zasahovali krátko po polncoi pri tragickej dopravnej nehode na diaľnici D1. "Po príchode na miesto udalosti bolo zistené, že došlo k zrážke jedného kamióna a dvoch dodávkových vozidiel, ktoré sa nachádzali odstavené v odstavnom pruhu. Kamión sa nachádzal približne 100 metrov od poškodených dodávok. Na vozovke boli nájdené dve osoby bez známok života," priblížil Hasičský a záchranný zbor Trnavského kraja s tým, že pri zvodidlách sa nachádzali ďalšie tri osoby.
Ako priblížila trnavská krajská polícia, k nehode došlo na 58. kilometri diaľnice D1, v smere od Piešťan na Trnavu. "Podľa doposiaľ zistených informácií sa 34-ročný vodič nákladného motorového vozidla zn. Man, občan Českej republiky, plne nevenoval vedeniu vozidla. Pravou prednou časťou kamióna narazil do vozidla Peugeot Boxer, ktoré stálo v odstavnom pruhu. Po náraze bolo toto vozidlo odhodené do vozidla VW Transporter. V čase nárazu sa pri vozidle VW Transporter nachádzali dvaja muži, ktorí menili pneumatiku. 40-ročný občan Slovenska a 44-ročný Poliak utrpeli zranenia, ktorým na mieste podľahlim," informovala polícia a dodala, že 32-ročná Slovenka a 24-ročný Poliak vyviazli bez zranení.
Polícia uvádza, že 34-ročný vodič kamióna neutrpel žiadne zranenia. Policajti ho podrobili dychovej skúške aj orientačnému testu na drogy, obe s negatívnym výsledkom. Na mieste nehody zasahovali všetky záchranné zložky. Privolaný bol aj znalec z odboru cestná doprava.
"Prípad si prevzal vyšetrovateľ, ktorý začal trestné stíhanie pre prečin Usmrtenia. Presné okolnosti, príčiny a miera zavinenia tragickej nehody sú predmetom ďalšieho vyšetrovania a znaleckého skúmania," dodala polícia.
Hasiči miesto nehody zabezpečili výstražným značením a poskytovali predlekársku prvú pomoc účastníkom nehody. Na vozidlách vykonali protipožiarne opatrenia. Následne asistovali pri dokumentovaní dopravnej nehody a pri činnostiach súvisiacich s jej vyšetrovaním.