V Anglicku sa začali komunálne voľby: Prieskumy naznačujú prepad vládnej strany

LONDÝN - V Anglicku sa vo štvrtok začali voľby do miestnych samospráv. Voliči rozhodnú o obsadení viac ako 5000 miest v 136 miestnych samosprávach vrátane všetkých 32 londýnskych mestských častí. Prieskumy naznačujú výrazný prepad vládnej Labouristickej strany. Informuje o tom agentúra AP.

Volebné miestnosti sa otvorili o 7.00 h miestneho času (8.00 h SELČ) a zatvoria sa o 22.00 h (23.00 h SELČ). Oficiálne výsledky by mali byť známe v piatok popoludní. Komunálne voľby sa venujú témam ako zber odpadu, vandalizmus či stav vozoviek, no oponenti britského premiéra Keira Starmera vykreslili štvrtkové voľby ako referendum o jeho vládnutí.

Porážka vo voľbách by mohla vyvolať snahy nespokojných labouristických poslancov o odvolanie lídra, ktorý ich pred necelými dvoma rokmi priviedol k moci. Mnohí analytici zároveň pochybujú, že povedie stranu do ďalších parlamentných volieb na úrovni celého Spojeného kráľovstva, ktoré sa musia konať najneskôr do 15. augusta 2029.

Klesajúca popularita vlády

Starmerova popularita klesla po opakovaných prešľapoch, odkedy sa v júli 2024 dostal k moci. Jeho vláda sa snaží dosiahnuť prisľúbený hospodársky rast, napraviť zanedbané verejné služby a znížiť náklady na život – úlohy, ktoré však sťažuje vojna USA a Izraela proti Iránu, ktorá zastavila dodávky ropy cez Hormuzský prieliv.

Premiérovi tiež uškodilo jeho rozhodnutie vymenovať Petra Mandelsona, priateľa zosnulého sexuálneho delikventa Jeffreyho Epsteina, za britského veľvyslanca v USA. Labouristická strana vo voľbách obhajuje približne 2500 poslaneckých miest v anglických samosprávach a jej členovia sa obávajú, že o mnohé z nich môže prísť.

Očakávaný volebný otras

Volebná porážka by mohla vyvolať náhly boj o vedenie strany alebo vnútorný tlak na Starmera, aby odstúpil, píše AP. Očakáva sa, že dominantným víťazom volieb bude krajne pravicová strana Reform UK na čele s Nigelom Farageom, ktorá sa zameriava na robotnícke, bývalé bašty labouristov na severe Anglicka a na okrajoch Londýna. Hlavná opozičná Konzervatívna strana má naopak utrpieť stratu, zatiaľ čo centristickí Liberálni demokrati si môžu polepšiť.

Súboj strán a lídrov

Starmer vo svojom záverečnom predvolebnom posolstve prezentoval voľby ako rozhodnutie medzi „pokrokom a lepšou budúcnosťou“ pod vedením labouristov a „hnevom a rozdelením, ktoré ponúka Reform UK, alebo prázdnymi sľubmi Zelených“. Farage v predvečer volieb vyhlásil, že silný výsledok strany Reform by znamenal, že Starmer „do polovice leta skončí“.

Okrem komunálnych volieb v Anglicku sa vo štvrtok začali aj parlamentné voľby v Škótsku a Walese. Voľby v Škótsku budú siedme od obnovenia decentralizovaného parlamentu v roku 1999 a Škóti si v nich zvolia všetkých 129 poslancov. Voľby do waleského parlamentu (Senedd Cymru) budú prvýkrát podľa nového volebného systému, keď sa v každom zo 16 volebných obvodov volí šesť poslancov.

Ďalšie zo Zoznamu