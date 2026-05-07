Obrovská radosť Zuzany Haasovej: Bude svadba!

BRATISLAVA - Zuzana Haasovú čoskoro vydá svoju najstaršiu dcéru. Mladá herečka Romi Haas sa totiž zasnúbila. Bolo to dokonca ešte minulé leto.
Herečka Zuzana Haasová ma 3 dcérky. Najstaršia z nich je Romi, ktorú má s muzikantom Romanom Féderom. Dcéra s ním však najlepší vzťah nemá, a tak si jedného dňa zmenila priezvisko a prijala práve to mamino. Aktuálne majú v rodine obrovskú radosť. Romi sa totiž bude vydávať.
Novinku zdieľala prostredníctvom Instagramu. Zverejnila zábery s priateľom a ukázala aj zásnubný prsteň. Pod príspevkom sa okamžite začali kopiť gratulácie. Zásnuby sa konali na konci leta. „Môj priateľ to vymyslel tak, že sme sa zasnúbili v rovnaký deň, ako sme sa dali dokopy. Vôbec som to nečakala. Bolo to aj v bratislavskom lesoparku, kde sme sa prvýkrát stretli a rozprávali,“ prezradila Romi pre Život.
„Keď sme odchádzali, po celom lesoparku boli svetlušky a ja som si to začala fotiť. A keď som sa obzrela, tak tam stál s prsteňom. Bolo to krásne,“ opísala. Do roka a do dňa sa zobrať neplánujú. „To asi nebude, nechávame si čas. Chceme dokončiť školy a potom môže byť svadba. Bude to určite celé pekné, rodinné, na záhrade. Taká rodinná párty,“ dodala otvorene. Gratulujeme!