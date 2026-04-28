Výbor rieši Ferenčáka: Konanie pre neuvedenú pôžičku a hrozbu pokuty v majetkovom priznaní

Ilustračné foto
Ilustračné foto (Zdroj: Topky/Vlado Anjel)
TASR

BRATISLAVA - Výbor Národnej rady (NR) SR pre nezlučiteľnosť funkcií začal v utorok konanie voči nezaradenému poslancovi Jánovi Ferenčákovi, ktorý verejne hovoril o poskytnutí pôžičky tretej osobe, čím vznikla pohľadávka. Nemal ju však uvedenú v majetkovom priznaní. Hrozí mu preto pokuta vo výške troch mesačných platov. Po rokovaní výboru o tom informovala jeho šéfka Veronika Remišová (Slovensko-Za ľudí).

Konanie voči opozičnému poslancovi Alojzovi Hlinovi (SaS) za propagovanie podnikateľských aktivít na sociálnej sieti sa ukončilo. Výbor zároveň nezačal konanie na základe podnetu na ministra vnútra Matúša Šutaja Eštoka (Hlas-SD), ktorý na neho podal Ondrej Dostál (SaS).

Výbor preveroval pôžičku poslanca

„Výbor z vlastnej iniciatívy začal konanie voči poslancovi Ferenčákovi, ktorý sa v médiách vyjadril, že suma, ktorá bola aj na inkriminovanom videu, je pôžička, ktorú poskytol. Túto skutočnosť sme na výbore preverovali. Poslanec Ferenčák pôžičku, ktorá by mala byť uvedená ako pohľadávka voči danej osobe, v majetkových priznaniach neuviedol, a preto sa začalo konanie, ktoré koaliční poslanci bez problémov voči pánovi Ferenčákovi tentokrát otvorili,“ uviedla Remišová s tým, že Ferenčák bude mať priestor na vyjadrenie.

archívne video

TK poslanca NR SR Jána Ferenčáka: Vyjadrenie k majetkovým pomerom (Zdroj: Topky/ Vlado Anjel)

Medializovanú videonahrávku z roku 2023, kde Ferenčák odovzdáva finančnú hotovosť neznámej osobe so slovami, že ide o 45.000 eur a následne avizuje zaslanie 75.000 eur na účet, vysvetlil ešte v marci poslanec ako pôžičku.

Členovia výboru v utorok riešili aj konanie voči Hlinovi na základe podnetu od ministra pôdohospodárstva Richarda Takáča (Smer-SD). Tvrdil, že Hlina na sociálnej sieti propagoval svoje podnikateľské aktivity, teda prevádzky na bratislavskej Železnej studničke a v centre hlavného mesta. Návrh na zastavenie konania členovia neprijali. Keďže ale neprijali ani žiadne iné uznesenie, konanie sa napokon zastavilo. Dostál pripomenul, že výbor už v minulosti riešil viacero vyjadrení na sociálnych sieťach a vždy dospel k záveru, že nesponzorovaný odkaz na sociálnej sieti nie je reklama, a teda nedošlo k porušeniu zákona. Remišová v súvislosti s podnetom Takáča na Hlinu zdôraznila, že výbor pre nezlučiteľnosť funkcií sa nesmie používať ako nástroj politickej pomsty.

Šutaj Eštok nečelí konaniu výboru

Pri podnete Dostála voči ministrovi vnútra výbor nezačal konanie, hoci podľa neho spĺňal všetky náležitosti. „V podnete som upozornil na rozpor jeho osobného záujmu a verejného záujmu, keď ministerstvo vnútra pripomienkovalo návrh novely Civilného sporového poriadku evidentne vo veci súkromného, prehratého, zbabraného sporu ministra s čurillovcami, teda, keď si nepozrel elektronickú schránku. Chcel oslabiť elektronické doručovanie, chcel oslabiť rozsudok pre zmeškanie a ministerstvo vnútra pripomienkovalo novelu Civilného sporového poriadku, ktorá s tým nijako nesúvisela. Domnievam sa, že tu uprednostnil osobný záujem pred verejným záujmom,“ vysvetlil poslanec.

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

