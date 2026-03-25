Uniklo tajné VIDEO s Ferenčákom: Počuť šušťanie bankoviek aj SLOVÁ o 45-tisícoch vyplatených na ruku!

BRATISLAVA - Na verejnosť uniklo tajné video v hlavnej úlohe s poslancom parlamentu Jánom Ferenčákom (nezaradený), ktoré malo vzniknúť v garáži jeho domu v Kežmarku. Okrem Ferenčáka je na záberoch aj druhý muž, s Ferenčákom si vymieňajú z ruky do ruky vysokú sumu peňazí v hotovosti, miestami počuť šuštanie bankoviek, keď si ich neznámy muž prepočítava.
Video zverejnil týždenník Plus 7 dní na svojom webe. Nahrávku im mal niekto poslať do redakcie. Video zachytáva Ferenčáka v garáži jeho rodinného domu v Kežmarku, kde je primátorom. Stretnutoie s neznámym mužom sa malo uskutočniť ešte v roku 2023. Na zázname je uvedený dátum 8. septembra 2023 po 16. hodine.
„Takže 45 máš vyplatených, 75 ti ide na účet,“ ubezpečuje Ferenčák neznámu osobu. Tá počíta bankovky, trvá to istý čas, počuť šušťanie bankoviek. Neznámy muž Ferenčáka ubezpečí, že mu verí a zaujíma sa, kedy dostane zvyšných 75-tisíc na účet. Ferenčák ho uistí, že mu ich pošle ešte v ten deň. „Dobre, a tieto mám bez zmluvy,“ pýta sa neznámy. „To je pre teba,“ odpovedá mu Ferenčák.
Vyhadzov z Hlasu a zaistené pozemky
Ján Ferenčák tento týždeň potvrdil, že sa bude opätovne uchádzať o post primátora Kežmarku. Minulý týždeň predsedníctvo strany Hlas-SD potvrdilo jeho vylúčenie Jána Ferenčáka zo strany. Ferenčák bol už predtým rebelom, nepodporil ani všetky zákony koalície a kritizoval vedenie Hlasu-SD. V parlamente pôsobí ako nezaradený poslanec.
Pred niekoľkými dňami sa tiež objavili informácie o tom, že firme Jána Ferenčáka mali zaistiť pozemky v Kežmarku. Prokuratúra vydala príkaz na zaistenie troch pozemkov v kežmarskej lokalite Suchá Hora, ktoré pred približne tromi rokmi vložil Ján Ferenčák do podnikania rodinnej firmy Jazuna ako nepeňažný vklad. V príkaze Krajskej prokuratúry v Prešove na zaistenie pozemkov sa spomína podozrivá osoba, ktorá v ňom sícenebola priamo menovaná, ale spájajú ju s výkonom funkcie primátora Kežmarku. Ferenčák je pritom primátorom Kežmarku od roku 2014.