Štvrtok30. apríl 2026, meniny má Anastázia, zajtra

Prezident vymenoval Miroslava Lorinca za náčelníka Generálneho štábu OS SR

Na snímke nový náčelník Generálneho štábu Ozbrojených síl SR Miroslav Lorinc, ktorého vymenoval prezident SR Peter Pellegrini (vľavo). (Zdroj: TASR/Martin Baumann)
© Zoznam/ © Zoznam/
TASR

BRATISLAVA - Prezident SR Peter Pellegrini vymenoval vo štvrtok Miroslava Lorinca za náčelníka Generálneho štábu (GŠ) Ozbrojených síl (OS) SR. Jeho nomináciu schválila vláda 22. apríla. Vo funkcii nahradí od 7. mája Daniela Zmeka.

Prezident sa poďakoval vo svojom príhovore Zmekovi za jeho doterajšie pôsobenie a zároveň zaželal všetko najlepšie nastupujúcemu náčelníkovi GŠ OS SR. „Obaja ste zárukou, že OS SR budú aj naďalej pokračovať vo svojej práci a plnení úloh,“ podčiarkol. Členstvo SR v NATO si podľa Pellegriniho žiada, aby sme neboli len pasívnym prijímateľom výhod, ale aj jeho aktívnou súčasťou. V súvislosti s vymenovaním Lorinca hovoril o zachovaní kontinuity. „Nie je náhoda, že na čelo OS SR prichádzate ako človek, ktorý prešiel všetkými veliteľskými funkciami protivzdušnej obrany,“ podotkol.

Lorinc vyjadril poďakovanie za prejavenú dôveru. „Ubezpečujem vás, že vloženú dôveru vnímam nielen ako veľkú česť, ale predovšetkým ako záväzok voči našej vlasti, jej občanom a všetkým príslušníkom OS SR,“ zdôraznil. Do funkcie vstupuje s cieľom kontinuálne pokračovať v nastúpenom trende a dynamicky reagovať na aktuálnu situáciu. Avizoval, že počas mandátu bude klásť dôraz na ďalšiu stabilizáciu personálu či zlepšovanie podmienok služby. Tiež na dokončenie rozbehnutých modernizačných projektov.

Zmekovi udelil štátne vyznamenanie

Prezident SR udelil končiacemu náčelníkovi GŠ OS SR Zmekovi štátne vyznamenanie - medailu prezidenta SR za významné zásluhy a rozvoj v oblasti obrany a bezpečnosti. „Som hrdý na výsledky, ktoré dosiahli profesionálni vojaci a zamestnanci pri mojom velení,“ podčiarkol Zmeko. Poukázal na zrealizované modernizačné projekty i pomoc obyvateľom v časoch kríz. Lorincov výber považuje za správny krok.

Podpredseda vlády a minister obrany Robert Kaliňák (Smer-SD) po schválení Lorincovej nominácie vládou podčiarkol jeho skúsenosti a znalosti. Ocenil aj odborné kvality v oblasti protivzdušnej obrany. Tiež poukázal na zachovanie kontinuity, keďže Lorinc doteraz zastával funkciu zástupcu náčelníka GŠ. Doterajší náčelník GŠ Zmeko bol vo svojej pozícii od roku 2018, dve štvorročné funkčné obdobia. Podľa zákona o ozbrojených silách sa preto opätovne o mandát uchádzať nemohol. Náčelníka generálneho štábu navrhuje minister obrany, jeho nomináciu schvaľuje vláda a do funkcie ho nakoniec vymenuje prezident.

Viac o téme: Peter PellegriniMiroslav LorincGenerálny štáb OS SR
Nahlásiť chybu

Odporúčame

Zoznam TV

Správy
Prominenti
MS v hokeji

Domáce správy

Domáce
Domáce
Domáce
Trenčín

Zahraničné

Zahraničné
Zahraničné
Zahraničné
Zahraničné

Prominenti

Zahraniční prominenti
Domáci prominenti
Zahraniční prominenti
Zahraniční prominenti

Zaujímavosti

Zaujímavosti
Zaujímavosti
Zaujímavosti
vysetrenie.sk

Dobré správy

Domáce
Domáce
hashtag.sk
Domáce

Ekonomika

Šport

MS v hokeji do 18 rokov
MS v hokeji do 18 rokov
Juraj Slafkovský
Liga majstrov

Auto-moto

Predstavujeme
Správy
Predstavujeme
Správy

Kariéra a motivácia

Podcasty o kariére
CV a motivačný list
Aktuality
Vyhorenie

Varenie a recepty

Kuracie prsia
Koláče a torty

Technológie

Veda a výskum
Armádne technológie
Moderná vojna a konflikty
Veda a výskum

Bývanie

Pre kutilov

Záhrada
Údržba a opravy
Údržba a opravy
Okrasná záhrada

Stream naživo

Feminity
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
Domáce
Domáce
Zahraničné
Domáce
Ďalšie zo Zoznamu