Minister Blanár odcestuje na zasadnutie Rady EÚ pre zahraničné veci

Juraj Blanár (Zdroj: Topky/Vlado Anjel)
BRATISLAVA - Minister zahraničných vecí Juraj Blanár (Smer-SD) v utorok (21. 4.) odcestuje do Luxemburgu na zasadnutie Rady Európskej únie pre zahraničné veci. Informovali o tom z komunikačného odboru Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVEZ) SR.
archívne video
Tlačové konferencie Roberta Fica a Roberta Kaliňáka (Zdroj: Topky/Vlado Anjel)
„Hlavnými témami rokovania šéfov diplomacií členských štátov EÚ budú pokračujúca vojna na Ukrajine a vývoj na Blízkom východe vrátane Iránu a Libanonu. Ministri zahraničných vecí budú rovnako diskutovať o situácii v regióne Južného Kaukazu a vývoji v Sudáne,“ uviedol rezort diplomacie.