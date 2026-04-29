Desivý prípad v Michalovciach: Matka s druhom mali nútiť tri deti žobrať

MICHALOCE – Polícia obvinila 29-ročného muža a 26-ročnú ženu zo zločinu obchodovania s ľuďmi. Ako informovala na sociálnej sieti, žena mala so svojím druhom v Michalovciach zneužívať tri deti na žobranie.
Deti vo veku šesť, deväť a desať rokov v období od júla do septembra 2025 pod hrozbou násilia a jeho použitím nútili žobrať na rôznych verejných miestach v meste. Peniaze, ktoré deti získali, museli následne odovzdávať obvineným. „Násilie malo spočívať najmä vo fyzických útokoch a neprimeranom zaobchádzaní, vrátane vyhadzovania detí z obydlia,“ uviedla polícia. V prípade dokázania viny hrozí obvineným trest odňatia slobody na sedem až 12 rokov.
Polícia v tejto súvislosti apeluje na verejnosť, aby v prípade podozrenia na trestnú činnosť kontaktovala políciu na linke 158 alebo sa obrátila na najbližší policajný útvar.
mck bac