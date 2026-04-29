Vláda upravila nariadenie o energopomoci, zmenila napríklad hodnotu energošekov

BRATISLAVA/LISKOVÁ - Energopoukážky vyplácané v máji budú s vyššou hodnotou ako januárové. Vláda zmenila počet mesiacov, za ktoré sú vyplácané, z pôvodných štyroch na päť. Zároveň bude možné doručiť energopoukážku iba plnoletej osobe a po prehodnotení nároku na energopomoc môže dôjsť k jej vzniku alebo zániku k 1. máju. Vyplýva to zo schválenej novely, ktorú na výjazdovom rokovaní vlády SR v Liskovej v okrese Ružomberok schválil vládny kabinet.

„Cieľom návrhu nariadenia vlády Slovenskej republiky je vykonať implementačné úpravy a drobné zmeny, ktoré vyplynuli z aplikačnej praxe, a to všetko na účely realizácie prehodnocovania splnenia podmienok adresnej energopomoci a následného doručovania poukazov poštového platobného styku v máji 2026,“ uviedlo ministerstvo hospodárstva v dôvodovej správe k materiálu.

Vláda schválila zmeny vo výške hodnoty poskytovanej energopoukážky. Adresná pomoc vo forme energopoukážky sa v roku 2026 poskytla v januári vo výške jednej štvrtiny hodnoty energopoukážky, v máji to má byť v hodnote piatich dvanástin hodnoty energopoukážky, prípadne vo zvyšnej hodnote po prehodnocovaní nároku.

Vzhľadom na to, že na základe výsledkov prehodnotenia nárokov na energopomoc môže nastať situácia, kedy zanikne nárok alebo, naopak, nárok na ňu vznikne, navrhlo MH ustanoviť pre takéto prípady pravidlá. K vzniku a zániku dôjde od 1. mája 2026. V praxi sa podľa rezortu hospodárstva vyskytli prípady, kedy vlastníkom nehnuteľnosti bola maloletá osoba. Hoci právne je takáto situácia pri doručovaní štandardne vyriešená prevzatím zo strany zákonného zástupcu, pre odstránenie komplikácií navrhlo MH vyslovene ustanoviť, že energopoukážky sa doručujú len plnoletým osobám.

Vláda sa na výjazdovom rokovaní zameria na situáciu v severných regiónoch
Vláda mieri na Liptov: Výjazdové rokovanie prinesie nové opatrenia pre regióny severného Slovenska
Predseda ÚRSO je vo vážnom konflikte záujmov! Vláda by ho mala odvolať, uviedla SaS
Neplánované stretnutie Roberta Fica na Úrade vlády: Premiér hovorí o prekvapení!
Bratia Pospíšilovci reprezentovať Slovensko nikdy neodmietnu
Tréner Vladimír Országh v stredu privítal už aj prvé posily zo zámoria
V Bratislave horí objekt na uskladnenie dreva a odpad
Brusel udrel na Slovensko! Za dvojaké ceny benzínu nám hrozia SANKCIE: Diskriminácia cudzincov
Desivý prípad v Michalovciach: Matka s druhom mali nútiť tri deti žobrať
AKTUÁLNE V bratislavskej Petržalke vypukol požiar: Nad mestom sa valí dym, zasahujú hasiči
Krvavý útok v židovskej štvrti Londýna: Útočník s nožom pobodal dvoch ľudí! Zasahovať musela polícia
Ruský branec chcel ujsť cez Bielorusko: Na letisku ho nepustili do lietadla
Technologický gigant porušuje právo Európskej únie: Na svojich platformách nedostatočne chráni deti
ŠOK pri škôlke: Žena našla medzi autami ležať takmer HOLÉHO muža! Bizarná REAKCIA naháča dostala aj policajtov
Na manžela Hilmerovej sa to valí: Najprv operácia srdca, teraz... kruté bolesti! A pomoc nikde
Melania Trump na štátnej večeri vyrazila dych: Zatienila aj kráľovnú!
Budúca babička to neudržala: Čo Silvia Šarköziová prezradila o vnúčatku skôr, než chcela Vanessa
Slávny herec z Jurského parku dobojoval s rakovinou: Za liečbu zaplatil závratnú sumu!
Tisíce mŕtvych, milióny ton zeminy: Dramatické príbehy najslávnejších kanálov
Urobili ste to aj dnes? Odborníci prezradili, čo sa v skutočnosti stane s vaším telom, ak ryžu pred varením NEPREMYJETE!
Veľké sťahovanie v Bojniciach: Obľúbené pandy opustili Slovensko! Vieme, kde skončili
Modré hodiny začali tikať: Máme len pár minút na záchranu sveta, kým lietadlo SÚDNEHO DŇA nevzlietne!
VIDEO Bývalý hráč NHL otvorene o tom, čo nikdy nečítal: Fanúšikovia si často mysleli niečo iné
Rakúsko mení turizmus: Aj Slováci už podľahli týmto unikátnym zážitkom!
Chorvátsko ponúka zážitok aj z pohľadu gastronómie: Pozrite, čo všetko sa oplatí vyskúšať
Účet v banke tri roky bez poplatku a 150 eur k tomu? Poradíme vám, kde to môžete získať
Nové energošeky už v máji: Slováci môžu v schránkach čakať vyššie sumy, nárok sa bude prehodnocovať!
Padla tajná cigaretová fabrika v bývalom družstve: Mala únikovú trasu, rušičky aj ubytovanie pre 20 ľudí! (foto)
QR platby sa stávajú definitívne realitou: Ako po 1. máji zaplatíte? Pozrite si komplexný návod, ako na to! (poradňa)
Po falošných PN-kách prichádzajú na rad dôchodky: Štát avizuje kontroly, zamerať sa chce na podvodníkov!

Česko – Fínsko: Online prenos zo štvrťfinále MS v hokeji do 18 rokov
Neuveriteľný priebeh zápasu o udržanie: O záchrane v elitnej kategórii rozhodol senzačný obrat
Kanada – Švédsko: Online prenos zo štvrťfinále MS v hokeji do 18 rokov
Striebro na krku, zlato v srdci: Slovenský tréner ohúril českú ligu, Třinec ho odmenil novou zmluvou
Záujem o elektromobily stúpa: Na čo si posvietiť pri uzatváraní PZP?
FOTO + VIDEO: BMW radu 7 - dôsledný facelift ovplyvnení technikou Neue Klasse
Správa o nehode: Ako postupovať pri dopravnej nehode
Volkswagen ID.3 Neo - neoblomne elektrický, neoblomne Volkswagen
Vlna prepúšťania pokračuje: Ohrozené pracovné miesta hlásia slovenské aj svetové firmy
Ako si privyrobiť popri práci a nevyhorieť? Nastavte si tieto hranice
Vzdelávanie bez výčitiek: Profesijný rast za 10 minút denne
Cítite sa v práci ako podvodník? Možno trpíte syndrómom impostora
Francúzsky trik na to najšťavnatejšie kura. Stačí pridať ocot a med a výsledok vás dostane.
Milujete Snickers? Tieto čokoládové rezy s karamelom sú 100x lepšie a lacnejšie.
Trhané kuracie mäso v domácej BBQ omáčke: zabudnite na omáčku z obchodu!
Chutí lepšie ako z cukrárne! Tento koláč s čokoládou si zamiluješ
Lepší ako Ozempic? Retatrutid sa stal hitom internetu, no za rýchlym chudnutím sa môžu skrývať vážne riziká
Ukrajinské drony prerazili železobetón. Na Kryme horeli Iskandery
Američania majú nový tromf pre lietadlové lode. Bezpilotný MQ-25A Stingray predĺži dosah stíhačiek a udrží flotilu ďalej od hrozby
Facebook, Instagram aj Messenger čaká veľká zmena. Meta Account zjednotí prihlasovanie, takto to bude fungovať
Po rokoch sťahovania si vybrali tmavý byt, ktorý si odžil svoje. Dnes je z neho perfektné moderné bývanie pre rodinu
Podľahli ste trendu bielych obývačiek a teraz pôsobí nudne? 8 tipov, ktorými ju zmeníte na príťažlivé a útulné miesto
Je to bežný rodinný dom, no skrýva v sebe jedno prekvapenie. Suterén tu má nečakaný dizajn aj miesto perfektné na relax
Mal by byť nenápadný, prístupný a dosť tichý na rozhovory. Toto by ste mali vedieť, kým kúpite integrovaný digestor

Máte doma splyňovací kotol? Už milimeter sadzí v tejto časti vám zbytočne vyťahuje peniaze z vrecka
Vyzerá vaša zámková dlažba po zime zle? 6 krokov, ako ju vyčistiť profesionálne a bez poškodenia
Krásne popínavé trvalky, s ktorými nie je cez sezónu veľa práce navyše
Zasadili ste paradajky príliš skoro? 5 spôsobov, ako ich zachrániť pred nočným mrazom
Osudové spojenia: Tieto dvojice znamení sa k sebe vracajú celý život
PRÁVE TERAZ Požiar v Bratislave: Stúpajúci dym nad Petržalkou, hasiči sú v pohotovosti!

Danko pritvrdzuje voči Magyarovi: Do parlamentu predloží uznesenie pre slová o Felvidéku

