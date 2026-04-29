ŠOK pri škôlke: Žena našla medzi autami ležať takmer HOLÉHO muža! Bizarná REAKCIA naháča dostala aj policajtov

PŘEROV - Slnečné popoludnie v českom Přerove sa zmenilo na nečakanú kuriozitu, keď okoloidúca žena objavila medzi zaparkovanými autami takmer nahého muža, ktorý si podľa vlastných slov „dobíjal kriticky nízku zásobu vitamínu D“. Mestská polícia, ktorá na miesto dorazila po jej telefonáte, našla muža odetého len do absolútneho minima oproti škôlke.
Mestská polícia v Přerove riešila počas slnečného popoludnia skutočne nezvyčajný incident. K hliadke sa dostalo oznámenie od chodkyne, ktorá pri prechádzke okolo zaparkovaných áut narazila na takmer nahého muža, ktorý ležal napoly na tráve, napoly na asfalte – a to priamo oproti materskej škole.
Mestská polícia situáciu opísala s typickým nadhľadom. „To, čo niekde pôsobí úplne prirodzene, môže inde vyvolať zdvihnuté obočie. Slon pijúci z fontány je v Kalkate normálny, ale v centre hanáckeho mesta už menej. A podobne aj človek, ktorý venčí veľahada kráľovského v mestskej fontáne. Aj to sa nám stalo,“ uviedla polícia.
Bizarný prípad: Mladá žena sa pred príchodom polície vyzliekla DONAHA: To, čo nasledovalo, bolo poriadne divoké
Tentoraz však išlo o muža, ktorý si zrejme pomýlil parkovisko s plážou. „Medzi ježkami na chorvátskej pláži je to v pohode, ale uprostred parkoviska, navyše oproti škôlke? Sice nie sme puritáni, ale práve tento fakt vzbudil u ženy pozornosť,“ dodali strážnici.
Hliadka našla medzi autami naháča, dopĺňal si vitamín D
Po príchode na miesto policajti skutočne objavili muža, ktorý podľa ich slov pôsobil ako „deväťdesiatpercentný naháč“. Spal medzi autami a prebúdzal sa len veľmi neochotne. Keď zistil, že mu niekto tieni slnko, reagoval podráždene. „Muž prejavil nevoľu nad tým, že mu nejakí nezdarníci kradnú slnečné lúče a pripravujú ho o vitamín D,“ opisuje polícia. Až keď sa otočil, pochopil, že ide o mestských policajtov.
Na otázku, čo tam robí takmer nahý, muž zaskočil policajtov aj svojou odpoveďou. „Cestoval mestom a pocítil, že jeho zásoba vitamínu D je po zime na kritickom minime. Preto odhodil prebytočný odev a začal absorbovať slnečné lúče. Asi pri tom trochu zaspal,“ tlmočili jeho slová strážnici.
Policajti mu vysvetlili, že parkovisko oproti škôlke nie je ideálne miesto na slnečnú kúru. Muž to uznal a dodal, že sa cíti „dobitý na prevádzkyschopnú úroveň“ a ide si doplniť aj iné vitamíny – najmä „béčko z piva“. Muž nebol agresívny ani zranený, a tak ho policajti po poučení nechali odísť.