Slávny herec z Jurského parku dobojoval s rakovinou: Za liečbu zaplatil závratnú sumu!

LOS ANGELES - Herec Sam Neill (78), známy zo série Jurský park, porazil rakovinu krvi v pokročilom štádiu po tom, čo ho chemoterapia zachrániť už nedokázala. Za modernú liečbu zaplatil nehoráznu sumu!
Herec Sam Neill, známy najmä zo série Jurský park, sa po rokoch boja s vážnym ochorením môže opäť pozerať do budúcnosti s optimizmom. Oznámil, že sa mu podarilo úplne zbaviť rakoviny krvi, ktorá ho dlhé roky trápila. V rozhovore pre austrálsku televíziu 7 News otvorene opísal, aké náročné bolo jeho päťročné obdobie liečby. Spočiatku mu pomáhala chemoterapia, no situácia sa dramaticky zmenila, keď prestala účinkovať.
„Už asi päť rokov žijem s určitým typom lymfómu a podstupoval som chemoterapiu, čo je dosť nepríjemná záležitosť, ale udržiavala ma pri živote. Potom však chemoterapia prestala účinkovať. Bol som bezradný a vyzeralo to, že sa blíži môj koniec, čo nebolo ideálne, samozrejme,“ priznal. Zlom prišiel vďaka modernej liečbe známej ako CAR T-bunková terapia. Ide o pokročilú formu imunoterapie, ktorá upravuje pacientove vlastné bunky tak, aby dokázali cielene ničiť rakovinu. Táto liečba je síce mimoriadne drahá, no v jeho prípade priniesla zásadný obrat.
„Práve som absolvoval vyšetrenie a v mojom tele nie je žiadna rakovina – je to niečo mimoriadne. Som veľmi, veľmi nadšený, že je to možné,“ povedal s nadšením. Podľa National Cancer Institute sa tento typ terapie využíva najmä pri nádorových ochoreniach krvi a momentálne sa testuje aj pri ďalších diagnózach, napríklad pri myelóme. Neill sa o svojej diagnóze prvýkrát verejne zmienil v roku 2023, hoci chorobu mu diagnostikovali už o rok skôr počas obdobia, keď propagoval film Jurský svet.
Aj v najťažších chvíľach si zachovával nadhľad. V relácii Australian Story vtedy povedal: „Vôbec sa nebojím smrti. To ma netrápi. Nikdy ma to netrápilo, ale bol by som nahnevaný. Bol by som nahnevaný, pretože ešte sú veci, ktoré chcem urobiť. Zomieranie je veľmi otravné. Ale nebojím sa ho.“ Svoje ochorenie opísal aj vo vlastnej knihe Did I Ever Tell You This, kde úprimne priznal, že v istom momente uvažoval o tom, že možno zomiera. Dnes je však situácia úplne iná. Herec sa teší z novej životnej energie a plánuje návrat k nakrúcaniu. „Je čas natočiť ďalší film,“ vyhlásil.
