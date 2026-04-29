Šokujúce odhalenie denníka: Trump a kráľ Karol sú príbuzní! Ich prapredok pochádza zo Škótska

WASHINGTON - Nové genealogické zistenia priniesli nečakané prepojenie medzi americkým prezidentom Donaldom Trumpom a britským panovníkom Karolom III. Podľa zahraničných médií majú byť vzdialenými príbuznými a ich rodové línie sa údajne stretávajú v škótskej šľachte ešte v 16. storočí.
Spoločný predok vraj pochádza zo škótskej aristokracie
Na možné rodinné prepojenie upozornil britský denník Daily Mail. Podľa zverejnených genealogických výskumov vedie spoločná línia k šľachticovi známemu ako tretí gróf z Lennoxu.
Práve ten má byť spoločným predkom Donalda Trumpa aj Karol III.. Rodokmeň údajne pokračuje ešte ďalej až ku škótskemu kráľovi Jakubovi II. Škótskemu.
Od tohto bodu sa však osudy oboch rodových vetiev výrazne rozišli.
Trumpova rodina išla úplne inou cestou
Zatiaľ čo línia britského panovníka pokračovala cez európske šľachtické rody až k britskej monarchii, Trumpovi predkovia sa podľa výskumu pohybovali v úplne inom prostredí.
Jeho rodina mala niekoľko generácií pôsobiť medzi škótskymi farmármi a robotníkmi. Prepojenie s Amerikou vzniklo až v 20. storočí, keď Trumpova matka Mary Anne MacLeod Trump emigrovala do Spojených štátov.
Aj samotný spoločný predok nepatril podľa historikov medzi pokojné postavy škótskych dejín. Gróf z Lennoxu bol zapletený do mocenských konfliktov v škótskom kráľovstve a v roku 1526 zahynul počas bojov.
Rodinné puto nemení politickú realitu
Napriek zaujímavému genealogickému spojeniu zostávajú vzťahy medzi Donaldom Trumpom a Karolom III. najmä diplomatické.
Americký prezident sa v minulosti o britskom panovníkovi viackrát vyjadroval pozitívne a označil ho napríklad za „bojovníka“. Nové informácie o možnom príbuzenskom vzťahu však podľa médií zatiaľ nijako nezmenili charakter ich verejných kontaktov.
Kráľovská návšteva má silný diplomatický význam
Pozornosť okolo rodinného prepojenia prichádza práve v čase návštevy Karola III. v Spojených štátoch.
Britského panovníka vo Washingtone prijali s vojenskými poctami a súčasťou programu bol aj slávnostný štátny banket v Bielom dome. Karol III. zároveň absolvoval rokovania s americkými predstaviteľmi, vystúpenie pred Kongresom aj ďalšie podujatia v New Yorku a vo Virgínii.
Cieľom návštevy je podľa diplomatických zdrojov posilniť vzťahy medzi Spojenými štátmi a Spojeným kráľovstvom a zdôrazniť dlhodobé partnerstvo oboch krajín.