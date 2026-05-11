Slovensko a Rakúsko potvrdili blízke partnerstvo: Pellegrini a Van der Bellen o spolupráci a EÚ budúcnosti

BRATISLAVA - Slovensko a Rakúsko sú blízkymi partnermi nielen geograficky, ale aj politicky a hlavne ľudsky. Prezident SR Peter Pellegrini to vyhlásil po pondelkovej návšteve rakúskeho prezidenta Alexandra Van der Bellena v Prezidentskom paláci v Bratislave. Obaja deklarovali, že vzťahy krajín sú na vynikajúcej úrovni a obe strany ich plánujú ďalej prehlbovať.
Prezidenti spoločne hovorili o bilaterálnej i regionálnej spolupráci, ako aj o aktuálnych globálnych otázkach a ich vplyvoch. Diskutovali napríklad o aktuálnom stave v EÚ, ako aj o pohľadoch na jej budúce smerovanie. Dotkli sa napríklad otázky hlbšej integrácie členských krajín. Pellegrini rakúskemu kolegovi tlmočil, že SR pri tejto téme ostáva obozretná, najmä v prípade spoločnej zahraničnej či obrannej politiky. Zároveň zdôraznil, že rešpektuje iný pohľad Van der Bellena v tejto veci. V súvislosti s vojnovými konfliktami vo svete sa obaja prezidenti zhodli na potrebe hľadania mierových riešení a dodržiavania medzinárodného práva.
Doprava a ekonomika
Slovensko a Rakúsko sa podľa Pellegriniho zameriavajú na modernizáciu dopravnej infraštruktúry medzi krajinami či vzájomnú cezhraničnú spoluprácu. Vyzdvihol aj obojstranne výhodnú obchodnú spoluprácu. Spoločnými prioritami sú podľa Pellegriniho aj energetická bezpečnosť či zvyšovanie konkurencieschopnosti priemyslu v obidvoch krajinách, najmä v automobilovom sektore. SR má tiež záujem posilňovať s Rakúskom odborný dialóg.
Van der Bellen označil vzťahy krajín za vynikajúce a veľmi priateľské. Vyzdvihol aj jedinečnú blízkosť hlavných miest Viedne a Bratislavy. „Aktivita a vzájomné návštevy na všetkých úrovniach sú intenzívne a na základe týchto dobrých vzťahov sa naozaj môžu z toho vyvíjať veľmi dobré programy a podpora ľudí a ich každodenného života,“ dodal rakúsky prezident.
Regionálna spolupráca
Obaja zdôraznili význam regionálnej spolupráce. K jej rozvoju má prispieť i utorkový (12. 5.) samit prezidentov S3, ktorý sa koná v Bratislave. „Silné a pevné bilaterálne vzťahy, ako aj regionálna spolupráca sú základným kameňom efektívnej spolupráce na európskej úrovni,“ poznamenal rakúsky prezident. Obe hlavy štátu deklarovali záujem pokračovať v prehlbovaní spolupráce na všetkých úrovniach.
Slovenský a rakúsky prezident sa po pondelkovom spoločnom obede presunú položiť vence k hrobu neznámeho vojaka v Bratislave. Van der Bellen v rámci poobedného programu má absolvovať aj rokovanie s predsedom Národnej rady SR Richardom Rašim (Hlas-SD) a s premiérom Robertom Ficom (Smer-SD). Rakúsky prezident pre novinárov uviedol, že sa Fica bude pýtať aj na sobotné (9. 5.) stretnutie s ruským prezidentom Vladimirom Putinom v Moskve.