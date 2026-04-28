Šimkovičová a Bernaťák rokovali so zástupcami cirkví a náboženských spoločností

BRATISLAVA - Ministerka kultúry Martina Šimkovičová (nominantka SNS) a štátny tajomník rezortu Tibor Bernaťák sa v utorok stretli so zástupcami cirkví a náboženských spoločností na pracovnom obede spojenom s rokovaním. Diskusia sa sústredila na aktuálne spoločenské témy, ktoré presahujú rámec kultúry a dotýkajú sa hodnotového, sociálneho aj legislatívneho prostredia. Informovala o tom riaditeľka odboru komunikácie Ministerstva kultúry (MK) SR Petra Demková.
Ochrana v reálnom aj online priestore
Jednou z hlavných tém rokovania bola bezpečnosť detí v reálnom aj digitálnom priestore. Ministerstvo kultúry v tejto oblasti zdôraznilo svoju úlohu gestora medzirezortnej pracovnej skupiny pre ochranu detí pred nebezpečnými spoločenstvami. Rezort zároveň ocenil iniciatívu kresťanských cirkví a organizácií, ktoré v marci prijali spoločné vyhlásenie k ochrane detí, deklarujúce nulovú toleranciu voči násiliu a zneužívaniu. Ministerstvo vyjadrilo pripravenosť na úzku spoluprácu pri implementácii konkrétnych opatrení.
Ministerka ocenila otvorený a konštruktívny dialóg so zástupcami cirkví a náboženských spoločností. „Som presvedčená, že spolupráca štátu a cirkví má hlbší význam než len formálny rámec. Je to partnerstvo, ktoré sa dotýka konkrétnych ľudských životov. Osobitne si vážim vašu prácu s deťmi, rodinami, seniormi či ľuďmi v núdzi. Prinášate stabilitu, hodnoty a nádej tam, kde sú najviac potrebné,“ uviedla.
Obavy z financovania a reforiem
Významnou témou rokovania bolo i cirkevné školstvo, najmä v kontexte zmien vo financovaní. Zástupcovia cirkví poukázali na pretrvávajúce obavy súvisiace s novým systémom školských obvodov a úpravou veľkostného koeficientu. Ministerka kultúry ocenila doterajší dialóg medzi rezortom školstva a zriaďovateľmi škôl a zdôraznila potrebu dôsledného zapracovania garancií do praxe tak, aby sa zmiernili dosahy reformy.
Diskusia sa dotkla aj podpory obnovy kultúrneho dedičstva vrátane sakrálnych pamiatok. Program Obnovme si svoj dom zostáva otvorený aj pre cirkvi a náboženské spoločnosti, pričom v roku 2025 smerovalo viac ako 37 percent z jeho rozpočtu práve do tejto oblasti.
Cirkvi riešia zákony aj dane
Zástupcovia cirkví otvorili aj otázky legislatívneho charakteru vrátane úprav Zákonníka práce v oblasti odmeňovania duchovných, problematiky transakčnej dane či zastúpenia cirkví v Rade pre mediálne služby. Ministerstvo kultúry poskytlo súčinnosť v rámci svojich kompetencií a deklarovalo pripravenosť sprostredkovať komunikáciu s príslušnými rezortmi.
Pozornosť bola venovaná aj pastoračnej starostlivosti o zahraničných Slovákov, ktorú štát podporuje prostredníctvom legislatívnych nástrojov, ako i duchovnej službe v zdravotníckych zariadeniach. V tejto súvislosti účastníci ocenili zavedenie práva duchovných vstupovať do nemocníc mimo návštevných hodín, pri zachovaní rešpektu k vôli pacienta.