Šimkovičová v Cannes: Slovensko bojuje o prestížnu filmovú cenu medzi svetovou elitou

CANNES/BRATISLAVA - Ministerka kultúry SR Martina Šimkovičová popri účasti na zasadnutí ministrov kultúry Európskej únie vo francúzskom Cannes podporila aj slovenskú kinematografiu. Vyzdvihla úspech Slovenska, ktoré sa prebojovalo do finále o cenu rýchlo sa rozvíjajúcej filmovej destinácie. Informovala o tom v nedeľu riaditeľka odboru komunikácie Ministerstva kultúry SR Petra Demková.
Vo finále Global Production Awards 2026 v kategórii Emerging Location SR súperí so Španielskom, Kanadou a USA. Slávnostné odovzdávanie cien sa uskutoční v pondelok počas Medzinárodného filmového festivalu (MFF) v Cannes.
Slovenská prezentácia
„Som rada, že Slovensko uspelo v silnej konkurencii desiatok krajín z celého sveta. Naša prírodná scenéria, história, pamiatky, zvyky, tradície lákajú aj náročných filmárov,“ uviedla Šimkovičová.
archívne video
Na MFF v Cannes sa do roku 2026 uskutočnilo celkovo 22. ročníkov prezentácie slovenskej audiovízie. Slovenská kinematografia sa historicky prezentuje v spoločnom pavilóne s Českou republikou, kde hostí špecificky zamerané a cielené kooperačné podujatia určené primárne pre slovenských a českých filmových profesionálov, ako aj medzinárodné inštitúcie so zameraním na podporu a propagáciu audiovizuálneho priemyslu.
V sále H hlavného Palace Cinema v Cannes sa uskutočnila projekcia slovensko-českého filmu „Cukrkandl“. „Je dobré, že aj týmto filmom v anglickej verzii oslovujeme silných zahraničných distribútorov a ponúkame kvalitné výsledky slovenských filmárov,“ zdôraznila Šimkovičová.
Silná koprodukcia
V rámci MFF sa rozhodnutím odbornej komisie v roku 2026 na Marché du Film odprezentuje aj päť slovenských koprodukčných filmov v troch programoch a spomedzi krátkych filmov sa predstavia tri slovenské filmové tituly. Trhové projekcie budú mať tri slovenské koprodukčné filmy a v rámci programu pre začínajúcich producentov sa predstaví jeden slovenský animovaný film.
MMF v Cannes podľa ministerstva predstavuje pre slovenskú audiovíziu kľúčovú platformu, ktorá formuje jej medzinárodný status, ekonomické zázemie a umelecký rozvoj. Slúži ako strategická brána do svetového filmového priemyslu, kde spoločný česko-slovenský pavilón funguje ako biznisové centrum pre nadväzovanie kontaktov s globálnymi nákupcami a distribútormi.