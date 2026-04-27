Posun vpred? Agrorezort chce novelou zákona zakázať množiarne psov a mačiek, tvrdí Takáč

BRATISLAVA - Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR chce novelizáciou zákona o veterinárnej starostlivosti zakázať chov psov a mačiek, ktorého účelom je ich uvádzanie na trh, teda tzv. množiarní. Novela zákona by mala byť účinná od roku 2027. Uviedol to v pondelok na tlačovom brífingu minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Richard Takáč (Smer-SD), za účasti ústredného riaditeľa Štátnej veterinárnej a potravinovej správy SR Martina Chudého a zástupcov útulkov a organizácií na ochranu zvierat. Takáč chce návrh novely zákona dať čo najskôr do medzirezortného pripomienkového konania.
„Chceme v rámci zákona 39 z roku 2007 o veterinárnej starostlivosti zadefinovať do ďalšieho paragrafu 22 ochranu zvierat, a to takým spôsobom, že chceme zakázať rozmnožovanie, držbu a zhromažďovania psov a mačiek za účelom ich uvádzania na trh,“ priblížil agrominister. Ten, kto mal postavený biznis na tom, že množil tzv. nepapierových psov, bude mať podľa Takáča takúto činnosť zakázanú. „Nebude možné po novelizácii zákona množiť psov bez papierov. Keď bude niekto chcieť mať zviera, má možnosti. Má v útulkoch množstvo - tisícky a tisícky psov. Keď niekto chce psíka, tak si ho môže zakúpiť z riadnej chovnej stanice, kde má k nemu papiere,“ spresnil.
„Chceme ísť veľmi rýchlo do legislatívneho procesu, lebo sme limitovaní počtom rokovaní Národnej rady, ktoré sú na tento rok zatiaľ určené. Skúsime to veľmi rýchlo. Nie je to nejaká ťažká novelizácia, my paragrafové znenie máme napísané. A keby sa nám to podarilo s účinnosťou od 1. januára 2027, samozrejme, by sme boli všetci spokojní. Treba počítať aj s nejakým prechodným obdobím,“ podčiarkol.
Zapísané psy
Zapísaných psov v SR je podľa Takáčových slov asi 110.000, z tých 110.000 psov je asi 12 %, teda asi 15.000, tých, ktoré pochádzajú z chovných staníc, sú tzv. papierové psy. „Zvyšok sú nepapierové, čiže pravdepodobne pochádzajú z rôznych chovných staníc. My tu máme aj množstvo chovov a vývozov do zahraničia, ktoré nie sú zdokladované. To hovoríme o desiatkach tisícov psov, to je možnože 140.000 až 150.000 psov za rok vyprodukovaných barbarmi v množiarňach,“ dodal minister.
„Občianske združenia nám veľmi pomáhajú v tom, že k nim umiestňujeme zvieratá kvôli kapacitám štátnych karantén. V súčasnom období budeme mať štyri (štátne) karantény. Na ďalšej sa pracuje, aby sme vedeli v takýchto situáciách okamžite zvieratá zobrať. Táto téma je skutočne mimoriadne dôležitá. Máme viac ako 5000 certifikácií ročne pre vývoz spoločenských zvierat, čo je skutočne unikát v rámci celej EÚ,“ doplnil Chudý.