Miliónová pomoc pre slovenské bitúnky: Minister Takáč oznámil novú schému, za zviera vyplatia TÚTO sumu

BRATISLAVA - Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR podporí slovenské bitúnky schémou vo výške tri milióny eur. Navrhovaná paušálna sadzba na jedno jatočné zviera je 20 eur. Uviedol to vo štvrtok na tlačovej konferencii minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Richard Takáč (Smer-SD) za účasti generálneho riaditeľa Pôdohospodárskej platobnej agentúry (PPA) Mareka Čepka a generálnej riaditeľky sekcie poľnohospodárstva Andrey Hrdej. Maximálny limit na jeden podnik je podľa Takáča 300.000 eur v období troch rokov.
„Oprávnené subjekty sú prevádzkovatelia bitúnkov porážajúcich ošípané a hovädzí dobytok zo zoznamu schváleného Štátnou veterinárnou a potravinovou správou SR. Maximálny počet zvierat, na ktoré môže byť pomoc poskytnutá jednému subjektu pri navrhovanej sadzbe 20 eur, je 15.000. Skutočné čerpanie pomoci bude limitované rozpočtom schémy stanoveným ministerstvom a celkovou výškou oprávnených žiadostí,“ spresnil agrominister.
Žiadosti sa budú podľa neho predkladať prostredníctvom formulára, ktorý je registrovaným žiadateľom dostupný v systéme ITMS2014+ po vyhlásení výzvy. Ak žiadateľ nie je registrovaný v systéme ITMS2014+, tak presný postup je na webovom sídle PPA alebo bližšie informácie možno získať na statnapomoc@apa.sk. „Žiadosť bude možné predkladať iba v elektronickej forme,“ podčiarkol.
„Celkovo je 109 bitúnkov, ktoré sú registrované na Slovensku. Tá pomoc bude pravdepodobne rozdelená systémom ‚polovica-polovica'. To znamená, že polovica z tých troch miliónov pôjde na päť najväčších bitúnkov a ten zvyšok bude rozdelený medzi malými bitúnkami. To sú také, ak nejaký poľnohospodársky subjekt prevádzkujúci prvovýrobu má vo svojom areáli bitúnok, kde si spracováva zvieratá, ktoré dochová na svojej farme,“ dodal Takáč.