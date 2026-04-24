AKTUÁLNE Brutálna nehoda pri Nitre! FOTO Dodávka sa zrazila s kamiónom: Na mieste sú všetky zložky

KRVAVÉ ŠENKY - Na ceste v blízkosti obce Krvavé Šenky nachádzajúcej sa pár kolimetrov od Nitry došlo k ťažkej dopravnej nehode.
Ako uviedla Zelená vlna, za Nitrou smerom na Rišňovce sa zrazil kamión s dodávkou. Cesta je obojsmerne neprejazdná.
Na mieste zasahujú všetky záchranné zložky, privolaný bol aj vrtuľník.
"Všetky záchranné zložky aktuálne zasahujú pri dopravnej nehode, ktorá sa stala medzi Rišňovcami a Krvavými Šenkami v nitrianskom okrese," uviedla polícia na sociálnej sieti. Z doposiaľ presne nezistených príčin došlo k čelnej zrážke dodávky a nákladného vozidla.
Vodič dodávky bol so zraneniami prevezený leteckou záchrannou službou do nemocnice.
Cesta je momentálne z dôvodu dokumentovania dopravnej nehody stále uzavretá.
Okolnosti, miera zavinenia a presná príčina sú predmetom vyšetrovania.