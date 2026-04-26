TURISTI, majte sa na pozore! Blíži sa máj a začína medvedia RUJA, v lese nezabúdajte na tieto dôležité rady

BRATISLAVA - Počas najbližších troch až štyroch mesiacov treba v prírode zvýšiť opatrnosť. Odborníci upozorňujú, že sa začalo obdobie medvedej ruje, počas ktorého môžu byť tieto šelmy aktívnejšie než zvyčajne.
Odborníci pre STVR popísali, ako sa v týchto dňoch pred turistikou zachovať.
Základom bezpečnosti je podľa nich prevencia. Najdôležitejšie je nechodiť do lesa osamote, dať o sebe vedieť hlasitým zvukom a pohybovať sa výhradne po turistických chodníkoch.
Pri stretnutí s medveďom rozhoduje vzdialenosť
Ak v lese natrafíte na medveďa, kľúčovým faktorom je vzdialenosť medzi vami a zvieraťom.
"Keď je ďaleko, napríklad vyše 50 metrov, väčšinou medveď už o mne vie. Iba si ma všimne a ujde preč. On až tak dobre nevidí, čiže je dobré sa mu k tomu aj prihovoriť. Ja som pred dvomi dňami iba zapískal a medveď si všimol a ušiel preč," priblížil pre STVR zoológ a odborník na veľké šelmy Jerguš Tesák.
Problém nastáva najmä v neprehľadnom teréne a pri strete na krátku vzdialenosť. V takom prípade je najdôležitejšie zachovať pokoj.
"Odporúčam obranný sprej proti medveďom, proste ho vytiahnem, odistím, prípadne cúvam z toho miesta preč, aby som sa medveďovi vyhol," povedal vedúci zásahového tímu stred Tomáš Kučera.
Čo robiť pri útoku? Zaujmite túto polohu
Najvážnejšia situácia nastáva v prípade útoku. Vtedy ide o sekundy a rozhodujú správne reakcie.
"Ľahneme si na brucho na zem, dáme si prsty spolu a troška si rozšírime nohy. Vďaka tomu, že máme lakte aj nohy naširoko, medveď nás nevie prevrátiť na opačnú stranu, ani nám napríklad tvár poškrabať či dohrýzť," vysvetlil Tomáš Kučera.
Medvede sa podľa odborníkov prirodzene snažia človeku vyhnúť, preto je dôležité dať im o sebe včas vedieť. "Odporúčam stále minimálne dvaja či traja, nejaká mierna vrava, aby to zviera malo čas nás zaevidovať, zaregistrovať, že prichádzame," povedal Jerguš Tesák.
Rozhoduje aj čas, kedy sa do lesa vydáme
Podľa odborníkov je dôležité myslieť aj na čas, kedy si výlet do prírody či turistiku plánujeme. "Nechodiť skoro ráno, napríklad za svitania alebo za súmraku, kedy je zver, vrátane medveďov, oveľa aktívnejšia," doplnil Tomáš Kučera.
