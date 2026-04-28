Na Urpíne stále strašia medvede: Banská Bystrica varuje pred rujou a radí, ako sa vyhnúť stretu

BANSKÁ BYSTRICA - V banskobystrickej lokalite Urpín, kde nedávno došlo k stretu človeka s medveďom, zásahové tímy Štátnej ochrany prírody SR naďalej evidujú pohyb niekoľkých jedincov. Mesto Banská Bystrica v utorok na sociálnej sieti preto opätovne apelovalo na obyvateľov, aby boli mimoriadne obozretní a to aj z dôvodu, že sa začala ruja medveďa hnedého.
„V čase ruje samce aktívne vyhľadávajú rujné medvedice a prekonávajú pritom dlhé vzdialenosti. Odporúčame vyhýbať sa aktivitám v čase svitania, súmraku a počas noci, keď sú medvede najaktívnejšie, obmedziť pohyb v neprehľadnom a husto zarastenom teréne, využívať vyznačené turistické trasy a venovať pozornosť pobytovým znakom medveďa, ako sú stopy či trus,“ zdôraznila samospráva.
Zároveň pripomína, že pri strete s medveďom je potrebné zachovať pokoj, nerobiť prudké pohyby, pomaly sa vzďaľovať a neotáčať sa zvieraťu chrbtom. V prípade ohrozenia treba kontaktovať tiesňovú linku na telefónnom čísle 112.