Vlak v Turci zrazil medveďa: Zviera do železničnej trate vošlo náhle, z tela odoberú vzorky!

HORNÁ ŠTUBŇA - Na železničnej trati Horná Štubňa – Prievidza došlo ešte v stredu 22. apríla v ranných hodinách k zrážke osobného vlaku s medveďom. O prípade informovala polícia, podľa ktorej išlo o staršieho jedinca, ktorý zrážku neprežil. Uhynuté zviera bude ďalej využité na vedecké účely v rámci prebiehajúceho výskumu populácie medveďa hnedého na Slovensku.
Prípad zrážky v Turci priniesol aj portál my.sme.sk, ktorý upozornil na okolnosti incidentu a následné kroky zásahového tímu. Ten bol po nehode okamžite privolaný k miestu udalosti, kde zabezpečil odber biologických vzoriek a koordinoval ďalší postup so správcami územia a odborníkmi na veľké šelmy.
"Medveď bol zrazený osobným vlakom pri obci Horná Štubňa. Bol vyrozumený zásahový tím Fatra," uviedla policajná hovorkyňa Zuzana Šefčíková.
Išlo o staršieho a ťažšieho jedinca, prešli po ňom ešte dva vlaky
Podľa riaditeľa Národného parku Veľká Fatra Romana Fajtha išlo o staršieho samca. "Vážil viac ako 270 kilogramov, odhadujeme, že mohol mať cez desať rokov," spresnil.
Zviera bolo po zrážke v takom stave, že skončilo v kafilérii. Odborníci zároveň uviedli, že po medveďovi prešli až dva vlaky, čo spôsobilo rozsiahle devastačné poranenia. Záchranný tím však stihol odobrať vzorky, ktoré budú použité na genetickú analýzu.
"Poslúži nám k poznatkom o zdravotnom stave a počte medveďa hnedého," dodal Roman Fajth.
Ide o súčasť širšieho výskumného projektu Štátnej ochrany prírody SR, ktorý bol spustený v spolupráci so správami národných parkov, poľovníckymi organizáciami a Štátnou veterinárnou a potravinovou správou SR. Cieľom je získať tisíce vzoriek tkaniva, srsti a trusu pre komplexné vyhodnotenie populácie medveďa na Slovensku. Očakáva sa, že prvé výsledky budú známe približne do 12 mesiacov.