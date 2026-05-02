Legenda Západných Tatier stále žije! Obrovský medveď Golem bez ucha sa vrátil, pozrite na tie zábery!

LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ – V srdci Liptova opäť zavládla radosť medzi milovníkmi divokej prírody. Legendárny medveď, ktorého miestni pre jeho robustnú postavu prezývajú Golem, je stále nažive. Po dlhých týždňoch neistoty ho zachytila fotopasca, ktorá potvrdila, že tento tatranský obor prežil nástrahy zimy aj prírody. Zábery zjazveného samca, ktorý prišiel o jedno ucho, okamžite vyvolali vlnu nadšenia.
Medveď Golem nie je v našich horách žiadnym nováčikom. Už roky je považovaný za legendu Západných Tatier a symbol slovenskej divočiny. Jeho meno je odvodené od jeho úctyhodnej veľkosti, robustnej postavy a svalnatých končatín, ktoré budia rešpekt.
Charakteristický je nielen svojou veľkosťou, ale aj nezameniteľnými znakmi. Golem nesie na tele jazvy, ktoré sú svedectvom drsného života v divočine. O jedno ucho prišiel dávnejšie, pravdepodobne počas súbojov o teritórium, ktoré si v oblasti Západných Tatier dlhodobo a sebavedomo stráži.
Po dlhom čase, kedy o ňom nebolo počuť, priniesol najnovšie správy z lesa Tomáš Kučera. Práve on zverejnil na sociálnej sieti záber z fotopasce, ktorý jeho prítomnosť potvrdil. „Úžasný záber, ktorý potvrdil, že stále žije. Bol zachytený na fotopascu a záber nám poskytol náš dobrý kamarát,“ napísal s nádejou, že sa im Golema podarí zazrieť aj za denného svetla.
Hoci Golem v teritóriu pôsobí ako neohrozený vládca – čo dokazuje pravidelným značkovaním stromov pazúrmi či pachom a hlasnými prejavmi, ktorými dáva ostatným šelmám najavo svoju dominanciu – v skutočnosti je voči ľuďom veľmi plachý. Jeho životným priestorom je divoká príroda Západných Tatier, kde sa pohybuje ďaleko od turistických chodníkov.