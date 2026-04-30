PEKLO na zemi: VIDEO Desivý prírodný úkaz! Hasiči zachytili OHNIVÝ vír

MADRID - Zásah pri rozsiahlom požiari v Španielsku priniesol dramatické zábery, ktoré okamžite zaujali internet. Hasiči pri hasení továrne zachytili vzácny jav pripomínajúci tornádo z plameňov a dymu. Odborníci však upozorňujú, že nejde o skutočné tornádo.
Nad požiarom sa začal točiť stĺp plameňov
Neobvyklý úkaz sa objavil v meste Onda na východe Španielska, kde hasiči bojovali s rozsiahlym požiarom továrne na výrobu paliet. Počas zásahu sa nad plameňmi vytvoril rotujúci ohnivý stĺp, ktorý na prvý pohľad pripomínal tornádo.
Zábery z miesta ukazujú víriaci stĺp ohňa a hustého dymu, ktorý sa rýchlo otáča smerom nahor. Práve preto býva tento jav často označovaný ako „ohnivé tornádo“.
V skutočnosti však nejde o klasické tornádo, ale o takzvaný požiarový vír.
Ako požiarový vír vzniká
Tento meteorologický jav sa vytvára pri extrémne intenzívnych požiaroch, keď obrovské množstvo tepla prudko zohrieva vzduch nad zemou. Horúci vzduch následne začne rýchlo stúpať a v určitých podmienkach sa roztočí do rotujúceho stĺpa.
Požiarový vír býva viditeľný najmä vďaka plameňom, dymu a popolčeku, ktoré sa v ňom otáčajú. Mechanizmom vzniku sa podobá prachovým alebo pieskovým vírom, ktoré vznikajú počas horúcich dní.
Portál Novinky.cz pripomína, že podobné javy sa objavujú veľmi zriedkavo a väčšinou len pri mimoriadne silných požiaroch alebo počas sopečných erupcií.
Prvýkrát ho zdokumentovali v Austrálii
Za jeden z prvých detailne zaznamenaných prípadov požiarového víru sa považuje udalosť z roku 2003 v austrálskej Canberre, kde ničivé lesné požiare vytvorili niekoľko podobných rotujúcich stĺpov.
K najextrémnejším prípadom však došlo v roku 2018 počas požiaru Carr Fire v americkej Kalifornii. Tam mal požiarový vír podľa odborníkov dosahovať rýchlosť vetra približne 220 kilometrov za hodinu.
Taká sila už zodpovedá tornádám kategórie EF-3, ktoré dokážu ničiť budovy aj vyvracať stromy.
Tornádo to nebolo
Hoci sa výraz „ohnivé tornádo“ používa veľmi často, meteorológovia upozorňujú, že ide o nepresné označenie. Klasické tornáda vznikajú v búrkových systémoch a ich mechanizmus je úplne odlišný.
V prípade záberov zo Španielska teda hasiči nenatočili skutočné tornádo, ale vzácny a mimoriadne nebezpečný požiarový vír.