Ďalší OBRAT v počasí: Teploty vyletia vysoko, v TENTO večer príde studená sprcha! Búrky, dážď a mráz

BRATISLAVA - Blížiaci sa víkend prinesie na Slovensko veľmi príjemné jarné počasie. Už v sobotu by sa malo na väčšine územia ukázať slnko a vyššie teploty a tak pôjde o ideálny deň na výlety či akékoľvek aktivity pod holým nebom. V nedeľu však nastane zmena, kedy cez naše územie začne postupovať studený front. Slováci by sa mali pripraviť aj na búrky.
Sobota bude prevažne jasná a stabilná. Hoci teploty mierne klesnú oproti dnešku, stále pôjde o veľmi príjemné jarné hodnoty, kedže sa maximá budú pohybovať medzi 14 až 23 °C. Slnko však bude intenzívne, preto meteorológovia upozorňujú na zvýšený UV index, ktorý môže prekvapiť aj napriek tomu, že ešte nie sme v letnej sezóne.
V nedeľu sa charakter počasia mierne zmení, upozorňuje iMeteo.sk. Oblačnosti bude viac a obloha bude skôr polooblačná až oblačná, no teploty sa stále budú držať. Na juhu a západe Slovenska môže teplomer ukázať okolo 23 °C. Západne od našich hraníc však už popoludní začne počasie naberať dynamickejší charakter.
Hrozia búrky, príde ochladenie
Cez strednú Európu sa začne presúvať studený front, ktorý oddeľuje dve výrazne odlišné vzduchové hmoty. Práve tento kontrast vytvorí vhodné podmienky na vznik búrok. Prvé z nich sa podľa modelov objavia už okolo poludnia na juhu Nemecka a postupne sa rozšíria do Rakúska, Slovinska či západného Česka. Front sa bude približovať aj k Slovensku a večer medzi 19:00 h a 20:00 h by mal doraziť na naše územie.
S príchodom frontu treba počítať so zrážkami a na jeho čele sa môžu vyskytnúť aj búrky, najmä na západnom Slovensku, kde je ich pravdepodobnosť najvyššia. V noci na pondelok sa dážď rozšíri ďalej na východ, no búrková aktivita by už mala slabnúť.
Za frontom sa začne ochladzovať a nový týždeň tak odštartuje citeľne chladnejším a upršaným počasím. V pondelok sa ochladí na 9 až 18 stupňov a na mnohých miestach bude pršať, vo vysokých polohách dokonca snežiť. V utorok klesnú teploty ešte viac, pričom v stredu hrozia v noci mínusové teploty až do - 4 °C.