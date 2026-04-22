Apríl sa znova ukáže: Teploty vystrelia prudko NAHOR, ale... Studený front zničí víkendové plány! Príde aj SNEH

BRATISLAVA - Slovensko sa po mimoriadne chladnom ráne a chladnejších dňoch postupne dočká citeľného oteplenia. Už od dnešného dňa začnú teploty stúpať a v závere pracovného týždňa sa môžu vyšplhať až nad hranicu +20 °C. Hoci to znie ako prísľub jari, meteorológovia upozorňujú, že teplé počasie dlho nevydrží. Už počas víkendu sa totiž črtá ďalší návrat zimy.
Ráno bolo na celom území Slovenska mrazivé. Prízemný mráz sa vyskytol prakticky všade a najmä ovocinári na severe a v stredných regiónoch mali za sebou náročnú noc. Teploty tu klesali pod bod mrazu aj vo výške dvoch metrov nad zemou, čo predstavovalo riziko pre kvitnúce ovocné stromy, informuje portál o počasí iMeteo.sk. V najbližších dňoch sa však mrazy zmiernia a počasie sa začne stabilizovať.
Nad Slovensko sa dostane teplejší vzduch od západu, ktorý prinesie prevažne premenlivú oblačnosť a len minimum zrážok. "Medzi tlakovou výšou so stredom medzi Islandom a Britániou a tlakovou nížou so stredom nad západným Ruskom začne od severozápadu do našej oblasti prúdiť o niečo teplejší vzduch," približuje Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ). Denné teploty tak budú postupne rásť a už v piatok sa môžu priblížiť k +20 °C. Vo štvrtok a piatok ale potrápi nájmä západ Slovenska silnejší severozápadný až severný vietor v nárazoch do 60 km/h.
Najpríjemnejší deň týždňa bude sobota. Maximá sa budú pohybovať od +15 do +21 °C a počasie bude pôsobiť vyslovene jarným dojmom. Práve sobota však bude zároveň posledným dňom stabilného a teplého počasia.
Cez víkend príde zmena
Numerické modely sa zhodujú, že počas víkendu zasiahne Európu od severu výrazný prílev studeného vzduchu. Studený front začne postupovať cez Slovensko v noci zo soboty na nedeľu a prinesie prudké ochladenie. Už v nedeľu sa teploty prepadnú približne o 7 °C, ojedinele sa môže vyskytnúť aj dážď a do severných regiónov sa dokonca vráti sneh. Netreba sa však obávať žiadnej kalamity, no snehový poprašok na konci apríla je stále pomerne nezvyčajný jav. "Obdobie bude ako celok teplotne podnormálne," uvádza SHMÚ.
Apríl tak opäť potvrdí svoju premenlivosť. Po krátkom oteplení nás čaká ďalší studený výkyv a podľa predpovedí sa stabilnejšie teplé počasie vráti až začiatkom mája.