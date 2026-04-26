Kancelária prezidenta označila tvrdenia Jána Ferenčáka o stretnutí Hlasu s prezidentom za nepravdivé

BRATISLAVA - Kancelária prezidenta (KP) SR označila nedeľné tvrdenia nezaradeného poslanca Národnej rady SR Jána Ferenčáka o stretnutí prezidenta SR Petra Pellegriniho s predstaviteľmi Hlasu-SD za nepravdivé. Informoval o tom odbor komunikácie KP SR.
„Vyhlásenie poslanca Jána Ferenčáka o stretnutí pána prezidenta s predstaviteľmi Hlasu je v celom rozsahu nepravdivé,“ uviedli z kancelárie prezidenta.
Ferenčák v nedeľu v relácii Politika 24 na Joj 24 uviedol, že Pellegrini je stále aktívny v strane Hlas-SD a stretáva sa s jej predstaviteľmi. Posledné stretnutie sa podľa Ferenčáka uskutočnilo v marci v Turčianskych Tepliciach. Prezident tam bol podľa poslanca informovaný aj o plánovaných krokoch voči jeho osobe.