Poslanci začali rokovanie návrhom k voľbe zo zahraničia

BRATISLAVA - Poslanci Národnej rady (NR) SR odštartovali ôsmy rokovací deň 49. parlamentnej schôdze. Venujú sa návrhu zmien pri voľbe zo zahraničia. Je v prvom čítaní. Stoja za ním poslanci za koaličný Smer-SD. V pléne novelu zákona o podmienkach výkonu volebného práva predstavuje podpredseda parlamentu Tibor Gašpar (Smer-SD).
Novela upravuje okrem iného voľbu zo zahraničia. Zaviesť sa ňou má nový spôsob hlasovania v zahraničí - po novom sa má voliť na zastupiteľských úradoch, nie poštou. Zároveň má rozšíriť možnosť voľby zo zahraničia aj na prezidentské voľby. Úprava takisto mení výšku volebnej kaucie pre voľby do NR SR a do Európskeho parlamentu.
V piatok sa o prediskutovaných návrhoch nebude hlasovať. Najbližšie hlasovanie čaká poslancov v utorok (28. 4.).