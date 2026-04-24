NRSR nezačala rokovať o odvolávaní Šutaja Eštoka, opäť sa o to pokúsi o hodinu

BRATISLAVA - Poslanci Národnej rady (NR) SR neboli uznášaniaschopní ani pri piatkovom pokuse o otvorenie mimoriadnej schôdze k odvolávaniu ministra vnútra Matúša Šutaja Eštoka (Hlas-SD). Ráno po 8.00 h pri pokuse začať rokovanie sa prezentovalo v rokovacej sále len 54 poslancov. O návrhu na odvolanie šéfa rezortu vnútra sa pokúsia opätovne rokovať o hodinu.
S návrhom na vyslovenie nedôvery ministrovi prišla opozičná SaS spolu s ďalšími opozičnými stranami. Opozičníci argumentovali, že v období ministrovania Šutaja Eštoka došlo k viacerým rozhodnutiam a krokom, ktoré vyvolali „závažné pochybnosti“ o dodržiavaní princípov právneho štátu, stabilite a profesionalite Policajného zboru, transparentnosti a predvídateľnosti riadenia rezortu, ako aj o zachovaní dôvery verejnosti v bezpečnostné inštitúcie. Šéf rezortu vnútra kritiku odmietol. Opozícia podľa neho nie je schopná vymyslieť nič iné ako návrh na jeho odvolanie.