Na generálnom štábe sa začalo cvičenie za účasti poslancov parlamentu

BRATISLAVA - Na Generálnom štábe Ozbrojených síl (OS) SR sa začalo cvičenie strategicko-politickej úrovne reakcie štátu na možné scenáre ohrozenia. Zúčastňujú sa na ňom aj poslanci Národnej rady SR zaradení v brannobezpečnostnom výbore a výbore na kontrolu Vojenského spravodajstva. Informoval o tom hovorca OS SR Štefan Zemanovič.
Možnosť reakcie Slovenska preveria na troch syntetických scenároch. Ide o scenáre, ktorým by krajina mohla v dohľadnej dobe čeliť. Cvičenie je zamerané najmä na možné legislatívne prekážky. „Cvičenie je zorganizované na základe záverov okrúhleho stola organizovaného prezidentom SR dňa 9. apríla tohto roka,“ priblížil Zemanovič.
Počas spoločného stretnutia v Prezidentskom paláci sa zástupcovia opozičných strán, rezortu obrany a armády dohodli na zorganizovaní cvičenia, ktoré ukáže, ako by slovenské OS reagovali na niektoré typy ohrozenia. Cvičenie má identifikovať konkrétne legislatívne zmeny potrebné na efektívnu obranu Slovenska.
Okrúhly stôl k téme zvolal prezident SR Peter Pellegrini. Je presvedčený, podobne ako velenie armády, že OS potrebujú lepší právny rámec pre zásah voči ohrozeniu. Pôvodne hovoril o potrebe zmeny ústavy a zavedenia možnosti vyhlásenia stavu ohrozenia. Opozícia mala k takémuto zámeru výhrady. Pripustila však, že obrannú legislatívu treba novelizovať.