Tá si to vie zariadiť! Syn Ráchel Karnižovej má len 8-mesiacov a využíva služby hodné politikov

BRATISLAVA - Len nedávno vyvolala Rachel Karnižová búrlivé reakcie, keď priznala, že svojho iba 8-mesačného syna Ariesa zapísala do jaslí. Teraz prezradila ďalšiu novinku z ich každodennej rutiny. Influencerka totiž využíva službu, v rámci ktorej personál dieťa ráno vyzdvihne a po skončení programu ho opäť privezie domov.
Keď Ráchel oznámila, že malý Aries začne navštevovať jasle už vo veku ôsmich mesiacov, na sociálnych sieťach sa okamžite rozprúdila diskusia. Kým jedni jej rozhodnutie kritizovali a tvrdili, že je na taký krok ešte priskoro, ďalší sa jej zastávali s tým, že ide o čisto osobné rodičovské rozhodnutie.
Zdá sa však, že malý Aries si na nové prostredie zvyká bez väčších problémov. Ráchel sa fanúšikom zverila, že je už druhý týždeň v škôlke a rodina si postupne osvojila nový režim. „Ari je už druhý týždeň v škôlke a už sme si celkom zvykli na nový režim. Najťažšie bolo asi to, aby sme ho každý deň odviezli v cca rovnaký čas. Ale od piatku sme to vždy stihli, aby tam mal so všetkými deťmi raňajky,“ napísala na sociálnej sieti.
Známa influencerka zároveň priznala, že už využili aj jednu z nadštandardných služieb, ktoré zariadenie ponúka. Ide o službu, ktorá rodičom výrazne uľahčuje organizáciu dňa. „Včera sme využili aj službu, ktorú majú v škôlke a to, že vám odvezú dieťa do škôlky a aj privezú domov. Majú tiež ružové auto ako my, takže pre Ariho nič nové,“ dodala s humorom.
Zdá sa teda, že po počiatočných obavách a vlne kritiky si Ráchel aj jej syn na nový režim úspešne zvykajú. A kým niektorí rodičia nad podobnou službou len krútia hlavou, iní by ju pri nabitom pracovnom programe určite privítali aj vo svojom okolí.
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