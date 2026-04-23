Bittó Cigániková si myslí, že ak nie je dobrá pre stranu, nebude ani pre klub

BRATISLAVA - Poslankyňa Národnej rady (NR) SR Jana Bittó Cigániková (SaS) nevie, či ju v prípade jej vylúčenia zo strany vylúčia aj z poslaneckého klubu. Predpokladá však, že ak nie je dosť dobrá pre stranu, nebude dosť dobrá ani pre klub. Uviedla to pre novinárov v parlamente k štvrtkovej Republikovej rade SaS, kde sa má rokovať o návrhu na jej vylúčenie.
„Je asi logické, že zrejme, keď ma vylúčia zo strany, lebo nie som už dosť dobrá, tak asi nebudem dosť dobrá už ani pre klub. Uvidíme, čo bude,“ povedala. Cigánikovú súčasná situácia mrzí.
„Človeku je ľúto to, že tá strana sa zmenila, že už nemá domov, že je to všetko zrazu inak,“ okomentovala. Myslí si, že návrh na jej vylúčenie podal radový člen strany. „To určite nebude tak, že predseda, lebo to sú veľmi ťažké politické náklady, takže predseda si to na seba nezoberie. Určite to teda urobí niekto iný, ale zaručene po dohode s predsedom. A zaručene už vedia, ako dopadne výsledok,“ uviedla s tým, že to nie je kritika a v politike to tak chodí.
Zároveň poukázala na to, že viacerí jej vyjadrili podporu. Priblížila, že oporou sa jej snaží byť bývalý líder SaS Richard Sulík. Potvrdila, že jej volal aj šéf mimoparlamentnej Sme rodina Boris Kollár a vyjadril jej podporu. Taktiež povedala, že sa s ním ešte o nejakej spolupráci nebavia, ale víta, že verejne hovoril, že má záujem.
Republiková rada SaS má vo štvrtok rokovať o návrhu na vylúčenie členky Jany Bittó Cigánikovej. Návrh je odôvodnený dlhodobým poškodzovaním dobrého mena strany. Bittó Ciganiková si myslí, že zo strany ju chcú vylúčiť pre kritiku lídra Branislava Gröhlinga.