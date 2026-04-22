Cigánikovej dni v SaS sú zrejme ZRÁTANÉ: Idú ma VYHODIŤ pre kritiku Gröhlinga, tvrdí známa tvár liberálov

Bittó Cigánikovú zrejme vylúčia z SaS, sama si to myslí pred rokovaním republikovej rady.
BRATISLAVA - To, o čom sa už niekoľko týždňov čoraz intenzívnejšie špekulovalo, sa zrejme na prahu mája stane realitou. Pravidelné rokovanie republikovej rady strany Sloboda a Solidarita má na svojom programe aj výrazný bod. Vylúčenie Jany Bittó Cigánikovej zo svojich radov. Samotná poslankyňa tieto informácie zdieľala širokej verejnosti.

Bittó Cigániková tak urobila na sociálnej sieti"Je to tu. SaSka ma ide vylučovať pre kritiku," uviedla Bittó Cigániková v statuse. Ústrednou témou je vraj to, že liberáli mali v strane 17 rokov odluku cirkvi od štátu.

Republiková rada má skutočne podľa opozičnej strany SaS vo štvrtok (23. 4.) rokovať o návrhu na vylúčenie členky Jany Bittó Cigánikovej. Potvrdil to hovorca strany Ondrej Šprlák.

"Potvrdzujem, že na republikovú radu prišiel návrh na vylúčenie Jany Bittó Cigánikovej zo strany SaS z dôvodu dlhodobého poškodzovania dobrého mena strany. O tomto návrhu sa bude zajtra rokovať," uviedol hovorca strany Ondrej Šprlák.

Príčinou má byť téma cirkvi a kritika predsedu

"Dnes mi však tá istá SaS blokuje aj obyčajné uznesenie, ktorým som chcela len to, aby vláda začala rokovať so Svätou stolicou o ustanoveniach zmluvy, ktoré vyvolávajú vážne otázky ústavnosti a práv občanov," napísala Cigániková s tým, že už skôr sa nechala počuť, že jej vraj vedenie "cenzuruje" tlačové konferencie k téme cirkvi. Predseda SaS Branislav Gröhling tieto závery už vo videorozhovore vylúčil.

Cigániková však nekončí len tu a tvrdí, že dôvodom na jej "vyhadzov" má byť aj kritika predsedu Gröhlinga v jej mediálnych výstupoch. "Nestačilo ani to, že mi zablokovali tlačovku k prípadu prvého odsúdeného kňaza za sexuálne zneužívanie. Vraj to pre “liberálnu” stranu „nie je téma“. A keď som otvorila tému Vatikánskych zmlúv, predseda SaS ma osobne zahriakol, že o tomto sa v SaSke nebudeme ani len rozprávať," nabonzovala na vedenie SaS Bittó Cigániková.

Idú ma vyhodiť, vycítila Bittó Cigániková

Poslankyňa aj vycítila, čo sa bude počas nasledujúcich hodín diať. SaS-ku totiž čaká pravidené rokovanie republikovej rady. Na stolu zrejme aj podľa jej slov pristál návrh na jej vylúčenie zo strany. Sám Gröhling už v rozhovore povedal, že ak taký návrh príde, odporovať mu nebude. "Je pre mňa šokujúce, ako sa to celé vedelo zmeniť v priebehu pár mesiacov. A ako bonus sa dnes dozvedám, že zajtra o 18-tej ma idú v SaS vylučovať za kritiku predsedu," posťažovala sa Bittó Cigániková.

 
 

"Ale ja som lojálna k hodnotám, ktoré som sľúbila presadzovať. K ľudom, ktorí mi dali hlas. A nie k predsedovi, ktorý je len etapou," uzavrela poslankyňa.

Fico chce kúpiť podiel v Slovenských elektrárňach: Štát by sa stal väčšinovým vlastníkom!
Vlna bankrotov naberá na sile: Padol aj jeden z najznámejších e-shopov s elektronikou!
Veľká zmena po takmer troch mesiacoch: Saková prezradila, kedy dorazí ropa cez Družbu!
Práca, dovolenka či príplatky: Zrušené sviatky zamotali viacerým hlavy, ako to vlastne bude?

Opitý a vážne zranený: Bývalý majster sveta mal nehodu a skončil v nemocnici
FOTO Najkrajší deň pre ministerku šťastia: Tenisová hviezda priviedla na svet krásneho synčeka
Tvrdé údery od ikon Manchestru: Sebec Garnacho? Ego, hanba a chlad od bývalých spoluhráčov
Na OH siahala na medailu, korčule ale vymení za bicykel: Olympionička zažije debut medzi profesionálkami
Policajti dostali nové najvýkonnejšie Superby a silné Octavie. Nových škodoviek bude 200
TEST: Cupra Born - s veľkou baterkou a zadným pohonom
Most na R1 čaká veľká oprava: práce v piatich etapách potrvajú do jesene
TEST: BMW iX xDrive45 - ako facelift spravil z dobrého EV vynikajúce
Príležitosť pre architektov a inžinierov v Bratislave: Projekty od menších stavieb až po obytné súbory
Je digitálny nomádizmus stále len sen z Instagramu?
Oblečenie v práci: Znamená dress code v roku 2026 ešte niečo?
Ako napísať motivačný list, ktorý firma dočíta do konca?
Konečne recept na šišky, ktoré sa vždy podaria. Navrchu chrumkavé a vo vnútri ako pavučinka.
Nepečený tvarohový koláč s jahodami
Tieto citrónové cupcakes s tvarohovým krémom zmiznú zo stola skôr, než vychladnú!
Nemáte radi bryndzu? Vyskúšajte netradičné špenátové halušky s mozzarellou a ricottou!
Tomu sa hovorí palebná sila! Český kanón DITA už nasadili na ukrajinskom fronte
Bol by si ochotný platiť za WhatsApp? Pre vybraných používateľov sa tam práve objavilo nové predplatné
Ukrajina ukázala nové útočné drony Anubis a Seth X. Rusom môžu na fronte narobiť vážne problémy
Britská armáda vyskúšala nový spôsob boja proti dronom. Vojaci ich sledovali priamo z útrob tankov
Široký je len 4 metre, no vnútri čaká skvelé bývanie. Z typického radového domu cítiť aj kúsok nostalgie
Otravuje hlučná práčka vás alebo susedov? 7+ praktických tipov, ako stlmiť búchanie a docieliť, aby fungovala tichšie
Nestál málo, ale luxus tu vyzerá inak, ako by ste čakali. Miesto okázalosti nájdete v byte jednoduchosť a pokoj
Zemiaky sa ošúpu skoro sami a vo zvyškoch jedál zostane prehľad. 8 užitočných trikov v kuchyni, ktoré sa oplatí poznať

5 spôsobov pestovania zemiakov: Ktorý je najmenej náročný a prináša najväčší výnos?
Nikdy nesaďte uhorky vedľa týchto plodín! Tiché vojny vo vyvýšenom záhone, ktoré vás pripravia o úrodu
Pre zle vedené káble fotovoltiky vám môže zhorieť dom
Doprajte si sladké potešenie priamo z balkóna! Radíme, ako na pestovanie stáleplodiacich jahôd
