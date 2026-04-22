Cigánikovej dni v SaS sú zrejme ZRÁTANÉ: Idú ma VYHODIŤ pre kritiku Gröhlinga, tvrdí známa tvár liberálov

BRATISLAVA - To, o čom sa už niekoľko týždňov čoraz intenzívnejšie špekulovalo, sa zrejme na prahu mája stane realitou. Pravidelné rokovanie republikovej rady strany Sloboda a Solidarita má na svojom programe aj výrazný bod. Vylúčenie Jany Bittó Cigánikovej zo svojich radov. Samotná poslankyňa tieto informácie zdieľala širokej verejnosti.
Bittó Cigániková tak urobila na sociálnej sieti. "Je to tu. SaSka ma ide vylučovať pre kritiku," uviedla Bittó Cigániková v statuse. Ústrednou témou je vraj to, že liberáli mali v strane 17 rokov odluku cirkvi od štátu.
Republiková rada má skutočne podľa opozičnej strany SaS vo štvrtok (23. 4.) rokovať o návrhu na vylúčenie členky Jany Bittó Cigánikovej. Potvrdil to hovorca strany Ondrej Šprlák.
"Potvrdzujem, že na republikovú radu prišiel návrh na vylúčenie Jany Bittó Cigánikovej zo strany SaS z dôvodu dlhodobého poškodzovania dobrého mena strany. O tomto návrhu sa bude zajtra rokovať," uviedol hovorca strany Ondrej Šprlák.
Príčinou má byť téma cirkvi a kritika predsedu
"Dnes mi však tá istá SaS blokuje aj obyčajné uznesenie, ktorým som chcela len to, aby vláda začala rokovať so Svätou stolicou o ustanoveniach zmluvy, ktoré vyvolávajú vážne otázky ústavnosti a práv občanov," napísala Cigániková s tým, že už skôr sa nechala počuť, že jej vraj vedenie "cenzuruje" tlačové konferencie k téme cirkvi. Predseda SaS Branislav Gröhling tieto závery už vo videorozhovore vylúčil.
Cigániková však nekončí len tu a tvrdí, že dôvodom na jej "vyhadzov" má byť aj kritika predsedu Gröhlinga v jej mediálnych výstupoch. "Nestačilo ani to, že mi zablokovali tlačovku k prípadu prvého odsúdeného kňaza za sexuálne zneužívanie. Vraj to pre “liberálnu” stranu „nie je téma“. A keď som otvorila tému Vatikánskych zmlúv, predseda SaS ma osobne zahriakol, že o tomto sa v SaSke nebudeme ani len rozprávať," nabonzovala na vedenie SaS Bittó Cigániková.
Šéf SaS dáva košom veľkej koalícii: Ak sa spojíme s PS a Demokratmi, Matovič bude na dvojcifernom koni!
Idú ma vyhodiť, vycítila Bittó Cigániková
Poslankyňa aj vycítila, čo sa bude počas nasledujúcich hodín diať. SaS-ku totiž čaká pravidené rokovanie republikovej rady. Na stolu zrejme aj podľa jej slov pristál návrh na jej vylúčenie zo strany. Sám Gröhling už v rozhovore povedal, že ak taký návrh príde, odporovať mu nebude. "Je pre mňa šokujúce, ako sa to celé vedelo zmeniť v priebehu pár mesiacov. A ako bonus sa dnes dozvedám, že zajtra o 18-tej ma idú v SaS vylučovať za kritiku predsedu," posťažovala sa Bittó Cigániková.
"Ale ja som lojálna k hodnotám, ktoré som sľúbila presadzovať. K ľudom, ktorí mi dali hlas. A nie k predsedovi, ktorý je len etapou," uzavrela poslankyňa.