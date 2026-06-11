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Sklenaříková brnkla na intímnu strunu: Pikantné slová o s*xe! Po 50-ke je to....

Adriana Sklenaříková na festivale v Cannes prekvapila zmenou účesu. Zobraziť galériu (21)
Adriana Sklenaříková na festivale v Cannes prekvapila zmenou účesu. (Zdroj: Profimedia)
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BRATISLAVA - Adriana Sklenaříková sa nebojí hovoriť otvorene ani o témach, ktoré mnohé ženy považujú za tabu. Svetoznáma modelka tentoraz prekvapila úprimnými slovami o sexualite v zrelom veku a priznala, že po päťdesiatke zažíva príjemné prekvapenia.

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Sklenaříková sa o intímnej téme rozhovorila v relácii, ktorú nakrútila s francúzskym lekárom Michelom Cymesom. Spoločne sa venovali sexualite zrelých žien a modelka sa rozhodla prehovoriť aj o vlastných skúsenostiach. „Každý vám hovorí, že to už vlastne nestojí za nič. Ja však objavujem sexualitu po päťdesiatke, pretože zrelosť, ktorá ku mne prišla, mi dáva viac sebadôvery a slobody v posteli,“ priznala bez okolkov.

Hoci si uvedomuje, že jej telo sa rokmi zmenilo, nevníma to ako prekážku. Práve naopak. Podľa jej slov jej vek priniesol väčšie sebavedomie a schopnosť otvorene hovoriť o tom, čo sa jej páči a čo od partnera očakáva. „Vďaka tejto zrelosti si teraz dokážem povedať: Chcem toto, páčilo by sa mi tamto. Som úplne spokojná sama so sebou,“ uviedla modelka.

Najväčším prekvapením je pre ňu vlastné libido a sexuálna zvedavosť. Adriana totiž priznala, že po päťdesiatke neprišlo žiadne ochladenie, práve naopak. „Toto libido a sexuálna zvedavosť po päťdesiatke sú pre mňa úprimne samé príjemné prekvapenia. Naozaj,“ dodala. K jej spokojnosti podľa všetkého prispieva aj láska. Sklenaříková verí, že práve city dokážu človeka meniť k lepšiemu. „Láska robí ľudí lepšími, krajšími a láskavejšími,“ povedala s úsmevom.

Zdá sa, že krásna blondínka si život užíva naplno a svojím priznaním vyslala jasný odkaz všetkým ženám: vek nemusí byť prekážkou ani v láske, ani v spálni.


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