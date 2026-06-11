Sklenaříková brnkla na intímnu strunu: Pikantné slová o s*xe! Po 50-ke je to....

BRATISLAVA - Adriana Sklenaříková sa nebojí hovoriť otvorene ani o témach, ktoré mnohé ženy považujú za tabu. Svetoznáma modelka tentoraz prekvapila úprimnými slovami o sexualite v zrelom veku a priznala, že po päťdesiatke zažíva príjemné prekvapenia.
Hoci si uvedomuje, že jej telo sa rokmi zmenilo, nevníma to ako prekážku. Práve naopak. Podľa jej slov jej vek priniesol väčšie sebavedomie a schopnosť otvorene hovoriť o tom, čo sa jej páči a čo od partnera očakáva. „Vďaka tejto zrelosti si teraz dokážem povedať: Chcem toto, páčilo by sa mi tamto. Som úplne spokojná sama so sebou,“ uviedla modelka.
Najväčším prekvapením je pre ňu vlastné libido a sexuálna zvedavosť. Adriana totiž priznala, že po päťdesiatke neprišlo žiadne ochladenie, práve naopak. „Toto libido a sexuálna zvedavosť po päťdesiatke sú pre mňa úprimne samé príjemné prekvapenia. Naozaj,“ dodala. K jej spokojnosti podľa všetkého prispieva aj láska. Sklenaříková verí, že práve city dokážu človeka meniť k lepšiemu. „Láska robí ľudí lepšími, krajšími a láskavejšími,“ povedala s úsmevom.
Zdá sa, že krásna blondínka si život užíva naplno a svojím priznaním vyslala jasný odkaz všetkým ženám: vek nemusí byť prekážkou ani v láske, ani v spálni.
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