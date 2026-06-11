MIMORIADNE USA podnikli masívne útoky na Irán! Teherán úplne uzavrel Hormuzský prieliv

WASHINGTON/TEHERÁN - Americká armáda dnes nad ránom SELČ oznámila, že dokončila ďalšie kolo úderov proti Iránu. Cieľili na protivzdušnú obranu, prieskumné zariadenia či komunikačnú techniku iránskej armády po celej krajine, uviedlo oblastné veliteľstvo CENTCOM na sieti X. Irán hlásil explózie na mnohých miestach podobných ako pri predchádzajúcom útoku o deň skôr. Iránske sily pohrozili USA odvetou a uviedli, že zaútočili na americké základne v Bahrajne a Kuvajte, píšu agentúry.
Aktualizované 6:55 „Akákoľvek lodná doprava cez Hormuzský prieliv bude cieľom útoku,“ uviedlo iránske centrálne velenie Chátam al-Anbijá podľa agentúry Tasním a dodalo, že prieliv je teraz „úplne uzavretý pre všetky typy plavidiel“. Iránske Revolučné gardy, citované štátnou televíziou IRIB a agentúrou Mehr, informovali, že „dve lode, ktoré sa pokúsili nelegálne preplávať Hormuzským prielivom, boli zasiahnuté“.
Aktualizované 6:21 Kuvajtské úrady dnes oznámili, že kvôli iránskym útokom uzavrela krajina svoj vzdušný priestor. V Bahrajne zase kvôli hrozbe útoku z Iránu opakovane zneli sirény, píšu svetové tlačové agentúry. Iránska armáda neskôr oznámila, že vyslala 12 balistických striel tiež na základňu s americkou vojenskou technikou v Jordánsku. "Systémy protivzdušnej obrany v súčasnosti bojujú s nepriateľskými vzdušnými cieľmi," uviedlo podľa agentúry AFP velenie kuvajtskej armády.
Teherán tiež oznámil, že je pre lodnú dopravu úplne uzavretý Hormuzský prieliv, ktorý je kľúčovou cestou pre prepravu ropy a plynu, a že zaútočí na každú preplávajúcu loď. Washington však informáciu o uzavretí úžiny označil za nepravdivú.
Priebeh útokov
Údery začali krátko po polnoci iránskeho času (v stredu 23:15 SELČ) a ich ukončenie oznámili USA po štyroch hodinách. Iránske médiá informovali o výbuchoch na viacerých miestach vrátane juhoiránskeho prístavného mesta Bandar Abbás, ktoré je považované za jedno z najdôležitejších iránskych vojenských centier v oblasti Perzského zálivu a Hormuzského prielivu. Zasiahnutých bolo aj niekoľko cieľov v juhoiránskej provincii Hormozgán, ktorá leží na brehu Hormuzského prielivu, okrem iného mesto Sirík a ostrov Kešm.
Trumpovo zdôvodnenie
Zatiaľ čo o deň skôr hovoril americký prezident Donald Trump o úderoch v odvete za zostrelenie vrtuľníka Apache Iránci, dnes ich zdôvodnil neochotou Teheránu podpísať mierovú dohodu. V ich priebehu v televízii Fox News uviedol, že hovoril s iránskymi činiteľmi, ktorí ho žiadali o ich ukončenie. Iránske médiá v reakcii na to citovali nemenovaného činiteľa, ktorý informáciu o hovore predstaviteľov Teheránu s Trumpom poprel.
Dnešné údery sú ďalšou eskaláciou v čase krehkého prímeria, ktoré v oblasti platí od apríla a ktoré má umožniť vyjednanie mierovej dohody. To sa však zatiaľ nedarí a pokoj zbraní je opakovane narúšaný. Vojnu koncom februára rozpútali Izrael a Spojené štáty útoky na Irán, ktorý odpovedal údermi na americké základne a na krajiny v regióne a tiež uzávierkou Hormuzského prielivu, ktorým za bežných okolností prúdi 20 percent svetových dodávok ropy.