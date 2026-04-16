Šéf SaS dáva košom veľkej koalícii: Ak sa spojíme s PS a Demokratmi, Matovič bude na dvojcifernom koni!

BRATISLAVA - Predseda opozičnej strany Sloboda a Solidarita (SaS) Branislav Gröhling najnovšie búra rebríčky dôveryhodností aj na opozičnom poli a dokonca predbehol aj šéfa najsilnejších progresívcov. Zároveň ide o jednu z mála slovenských strán, ktorá prežila výmenu svojho "otca - zakladateľa" a ukazuje na ďalšie ciele, ktoré chce dosiahnuť. Gröhling v rozhovore prezradil, aké sú rozdiely medzi SaS a PS, čo bude s Janou Bittó Cigánikovou a ako to vidí so spájaním sa opozície po drvivom výsledku volieb v Maďarsku.
Máme čerstvo po maďarských parlamentných voľbách, kde drvivo a ústavnou väčšinou zvíťazil predseda strany TISZA Péter Magyar. Otvárajú Maďari v krajine novú kapitolu?
- Myslím si, že určite áno. Voľby boli pre Maďarsko po 16 rokoch vlády Viktora Orbána prelomové. Orbán z tej krajiny urobil akýsi satelit ruských informácií smerom do Európskej únie aj druhým smerom, smerom mimo Európskej únie. Išlo o krajinu, kde prekvitala korupcia. Ľudia týmto 16 rokom jednoducho vystavili vysvedčenie. Bolo to aj pre ekonomickú situáciu. Netreba totiž zabudnúť aj na to, že Maďarom sa veľmi ťažko žilo v rámci životnej úrovne.
Nie je nadšenie v slovenskej opozícii z výsledkov týchto volieb predčasné? Niektorí tamojší politológovia už totiž označili samotného Pétera Magyara za "mačku vo vreci". Magyar predsa len politicky vyrástol vo Fidesze.
- Nadšenie je predovšetkým u maďarských občanov. Výsledok bol pre Orbána zdrvujúci. Budúci premiér vyslovil mnoho vecí, ktoré chce v rámci Maďarska urobiť, medzi iným aj zavedenie eura. Mňa veľmi zaujala napríklad myšlienka, že každý premiér by mohol svoj mandát vykonávať maximálne dve volebné obdobia. Ak ste totiž dlho v nejakej pozícii, a vidieť to aj u nás, že tá krajina je v najhoršej kondícii v akej môže byť a premiér neukázal, ako chce zvyšovať životnú úroveň, treba sa touto myšlienkou zaoberať.
Posledný prieskum dôveryhodností lídrov agentúry Focus pre portál 360tka.sk vás v rámci opozície s 31 percentami veľmi tesne zaradil dokonca pred šéfa najsilnejšieho PS Michala Šimečku. Ak by sa situácia vyvinula vo váš prospech, viete si predstaviť, že by ste sa stali aj vy premiérom?
- Bolo by prekvapenie, ak by si Slovensko zvolilo pravicového premiéra. Ale myslím si, že pre krajinu by to bolo dobré. Konečne by skončili rôzne dávky, stimuly, rozhadzovanie peňazí... Mali by sme tu naozaj nižšie dane, ľudia by mali viac peňazí v peňaženkách, upratalo by sa v rámci štátu, ktorý je prebujnelý, zbytočné ministerstvá nevynímajúc. Tieto veci konštantne rozprávam. Som aj za väčšiu adresnosť dôchodkov a ich dôstojnú výšku, ale tá krajina na to jednoducho musí mať a zarobiť si na to. Nie je to len sloboda, ale aj solidarita, ktorá musí pomôcť ľuďom dostať sa naspäť do pracovného procesu.
