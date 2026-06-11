Schôdza o Takáčovi opäť zlyhala: Poslanci ju neotvorili ani na tretí pokus

BRATISLAVA - Poslanci Národnej rady (NR) SR ani tretíkrát neotvorili mimoriadnu schôdzu o návrhu opozície na vyslovenie nedôvery ministrovi pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Richardovi Takáčovi (Smer-SD). Po dvoch pokusoch v stredu (10.6.) popoludní nebola snemovňa uznášaniaschopná ani vo štvrtok ráno. Prezentovalo sa iba 44 poslancov, potrebných je minimálne 76 zákonodarcov.
Posledný štvrtý pokus otvoriť rokovanie o odvolaní agroministra budú mať poslanci o hodinu neskôr. Ak mimoriadnu schôdzu opäť nezačnú, tento návrh preložia do programu nasledujúcej riadnej schôdze so začiatkom 15. septembra.
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Odvolávanie Takáča iniciovala SaS, pod návrh sa podpísali poslanci všetkých opozičných strán v parlamente. „Správanie ministra Takáča ohrozuje stovky miliónov eur eurofondov určených slovenským poľnohospodárom, podrýva nezávislosť inštitúcií a namiesto ochrany verejného záujmu systematicky chráni záujmy subjektov zapojených do dotačných podvodov,“ zdôvodnili návrh na odvolanie Takáča predkladatelia. Neotvorenie mimoriadnej schôdze už v stredu opozícia kritizovala s tým, že na dôvodoch odvolania ministra trvá.
Takáč označil dôvody na jeho odvolanie za vymyslené na základe tlačových správ, a nie faktov. „Tie veci sú vymyslené, nezakladajú sa na pravde a vychádzajú na základe nejakých tlačových správ, domnienok, že si niečo myslia. To je čistá fabulácia, jednoducho hľadajú dôvody, ako prekrývať ich problémy, ktoré majú,“ uviedol Takáč.