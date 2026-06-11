Sestra mladého Róma obvinila policajtov z rasizmu: VIDEO Jej bratovi vraj zlomili nohu! Polícia má však inú verziu

GELNICA - Cez víkend malo dôjsť v Gelnici k incidentu, počas ktorého mali mladého Róma zbiť policajti, dokonca mu mali dolámať nohu. Tvrdí to sestra zraneného muža. Polícia má však inú verziu - podľa ich slov mali policajti muža dodať do výkonu trestu, ten však pred nimi opakovane utekal. Nohu si mal poraniť sám práve počas posledného úteku.
Celá kauza začala po tom, ako sa ozvala sestra mladého Róma. Rebeka Polláková kritizuje správanie gelnických policajtov voči Rómom, hovorí o rasizme. Jej brat mal údajne utrpieť zranenia, ktorú mu spôsobili policajti. Príspevok aj s videom zverejnila na sociálnej sieti Facebook.
"Takto sa chovajú gelnickí policajti voči Rómom, robia tu rasizmus. Môjho brata zbili za to, čo ani nespravil, zlomili mu nohu, kopali do neho a po pár hodinách mu zavolali záchranku,“ uviedla mladá žena. „Ležal tam na zemi. Keď sme k nemu pribehli, tak ho zdvihli. Museli sme zobrať dole video, lebo sa nám vyhrážali,“ tvrdí.
Zo záberov však nie je jasný celý kontext, nedá sa posúdiť, čo zásahu predchádzalo a ani to, aký bol celý priebeh udalosti.
Polícia opísala svoju verziu udalostí
K incidentu zaujala stanovisko aj polícia. Ich verzia je však odlišná. "Na základe žiadosti Okresného súdu Spišská Nová Ves o dodanie do výkonu trestu vykonávali policajti previerky po 21-ročnom mužovi," tvrdia. Hľadanú osobu sa im podarilo nájsť vo večerných hodinách. Po spozorovaní policajtov sa však muž dal na útek, na výzvy policajtov nereagoval a v úteku pokračoval. "Po zákonných výzvach, aby od svojho konania upustil, policajti v zmysle zákona použili varovné výstrely do vzduchu, a to mimo obývaného územia," uviedla polícia.
"Ani napriek tomu osoba od svojho konania neupustila a utiekla do lesného porastu. Policajti po nej naďalej pátrali, a to aj v spolupráci so psovodom so služobným psom. Využitý bol aj služobný dron, ktorý zachytil výskyt osoby. Nakoľko sa pri hľadanej osobe nachádzali dva psy, služobný pes nebol na jej zadržanie použitý," tvrdia muži zákona.
Vďaka operatívno-pátracej činnosti sa však nasledujúci deň, 6. júna, krátko po 4.30 hodine podarilo policajtom muža spozorovať v aute Škoda Fabia, ktoré smerovalo na obec Smolník. Keď sa policajti k autu priblížili, vodič prudko zabrzdil a z miesta spolujazdca podľa ich slov vybehol hľadaný muž. Opäť začal pred policajtmi utekať smerom k oploteniu lúky. Práve počas úteku si mal poraniť nohu. "Podľa doterajších informácií si osoba pravdepodobne pri zoskoku z približne dvojmetrového oplotenia poranila dolnú končatinu. Policajti následne osobu za použitia donucovacích prostriedkov spacifikovali," tvrdí polícia.
Incident však preveria. "Vzhľadom na to, že sa v mediálnom priestore začali šíriť rôzne verzie o tom, ako malo dôjsť k zraneniu osoby, Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Košiciach považuje za potrebné verejnosť informovať, že riaditeľ KR PZ v Košiciach už nariadil vykonanie kontroly. Tá preverí priebeh služobného zákroku, ako aj opodstatnenosť použitia donucovacích prostriedkov. Vo veci zároveň koná aj Úrad inšpekčnej služby," informovali.
V prípade, ak sa kontrolou alebo ďalším preverovaním zistí pochybenie zo strany zasahujúcich policajtov, budú prijaté potrebné opatrenia. "Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Košiciach ubezpečuje verejnosť, že cieľom preverovania je objektívne zistenie všetkých okolností služobného zákroku," dodali.