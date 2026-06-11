Štvrtok11. jún 2026, meniny má Jesika, zajtra Zlatko

Sestra mladého Róma obvinila policajtov z rasizmu: VIDEO Jej bratovi vraj zlomili nohu! Polícia má však inú verziu

Ilustračný obrázok
(Zdroj: Reprofoto - Facebook/Rebeka Polláková)
© Zoznam/vk © Zoznam/vk

GELNICA - Cez víkend malo dôjsť v Gelnici k incidentu, počas ktorého mali mladého Róma zbiť policajti, dokonca mu mali dolámať nohu. Tvrdí to sestra zraneného muža. Polícia má však inú verziu - podľa ich slov mali policajti muža dodať do výkonu trestu, ten však pred nimi opakovane utekal. Nohu si mal poraniť sám práve počas posledného úteku.

Celá kauza začala po tom, ako sa ozvala sestra mladého Róma. Rebeka Polláková kritizuje správanie gelnických policajtov voči Rómom, hovorí o rasizme. Jej brat mal údajne utrpieť zranenia, ktorú mu spôsobili policajti. Príspevok aj s videom zverejnila na sociálnej sieti Facebook.

Rómovi z Gelnice mali policajti zlomiť nohu, tí tvrdia, že si ju poranil počas úteku (Zdroj: Facebook/Rebeka Polláková)

"Takto sa chovajú gelnickí policajti voči Rómom, robia tu rasizmus. Môjho brata zbili za to, čo ani nespravil, zlomili mu nohu, kopali do neho a po pár hodinách mu zavolali záchranku,“ uviedla mladá žena. „Ležal tam na zemi. Keď sme k nemu pribehli, tak ho zdvihli. Museli sme zobrať dole video, lebo sa nám vyhrážali,“ tvrdí. 

Zo záberov však nie je jasný celý kontext, nedá sa posúdiť, čo zásahu predchádzalo a ani to, aký bol celý priebeh udalosti.

Polícia opísala svoju verziu udalostí 

K incidentu zaujala stanovisko aj polícia. Ich verzia je však odlišná. "Na základe žiadosti Okresného súdu Spišská Nová Ves o dodanie do výkonu trestu vykonávali policajti previerky po 21-ročnom mužovi," tvrdia. Hľadanú osobu sa im podarilo nájsť vo večerných hodinách. Po spozorovaní policajtov sa však muž dal na útek, na výzvy policajtov nereagoval a v úteku pokračoval. "Po zákonných výzvach, aby od svojho konania upustil, policajti v zmysle zákona použili varovné výstrely do vzduchu, a to mimo obývaného územia," uviedla polícia. 

 
 

"Ani napriek tomu osoba od svojho konania neupustila a utiekla do lesného porastu. Policajti po nej naďalej pátrali, a to aj v spolupráci so psovodom so služobným psom. Využitý bol aj služobný dron, ktorý zachytil výskyt osoby. Nakoľko sa pri hľadanej osobe nachádzali dva psy, služobný pes nebol na jej zadržanie použitý," tvrdia muži zákona. 

Vďaka operatívno-pátracej činnosti sa však nasledujúci deň, 6. júna, krátko po 4.30 hodine podarilo policajtom muža spozorovať v aute Škoda Fabia, ktoré smerovalo na obec Smolník. Keď sa policajti k autu priblížili, vodič prudko zabrzdil a z miesta spolujazdca podľa ich slov vybehol hľadaný muž. Opäť začal pred policajtmi utekať smerom k oploteniu lúky. Práve počas úteku si mal poraniť nohu. "Podľa doterajších informácií si osoba pravdepodobne pri zoskoku z približne dvojmetrového oplotenia poranila dolnú končatinu. Policajti následne osobu za použitia donucovacích prostriedkov spacifikovali," tvrdí polícia. 

Incident však preveria. "Vzhľadom na to, že sa v mediálnom priestore začali šíriť rôzne verzie o tom, ako malo dôjsť k zraneniu osoby, Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Košiciach považuje za potrebné verejnosť informovať, že riaditeľ KR PZ v Košiciach už nariadil vykonanie kontroly. Tá preverí priebeh služobného zákroku, ako aj opodstatnenosť použitia donucovacích prostriedkov. Vo veci zároveň koná aj Úrad inšpekčnej služby," informovali. 

V prípade, ak sa kontrolou alebo ďalším preverovaním zistí pochybenie zo strany zasahujúcich policajtov, budú prijaté potrebné opatrenia. "Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Košiciach ubezpečuje verejnosť, že cieľom preverovania je objektívne zistenie všetkých okolností služobného zákroku," dodali.

 

Viac o téme: Polícia GelnicaRóm
Nahlásiť chybu

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

Dvojníčka premiéra Fica dorazila na Slovensko: Gwen sa tu bude mať ako kráľovná!
Dvojníčka premiéra Fica dorazila na Slovensko: Gwen sa tu bude mať ako kráľovná!
Prominenti
Gwen sa bude mať v Šimák Zámku Pezinok ako kráľovná!
Gwen sa bude mať v Šimák Zámku Pezinok ako kráľovná!
Prominenti
Misia pre deti
Misia pre deti
Prominenti

Domáce správy

EXKLUZÍVNE FOTO! Gwen McMullen
Exkluzívne odhalenie! Ficova slávna dvojníčka Gwen je už na Slovensku: Ukrýva sa na zámku, FOTO tu bude spať!
Domáce
Sestra mladého Róma obvinila
Sestra mladého Róma obvinila policajtov z rasizmu: VIDEO Jej bratovi vraj zlomili nohu! Polícia má však inú verziu
Domáce
Ilustračné foto
Máme tu nové pravidlá odmeňovania mužov a žien: PREHĽAD najväčších zmien, POZRITE si, na čo máte po novom nárok
Domáce
Slovensko zasiahli ničivé supercely: VIDEO SKAZY Vytrhané stromy v meste, poškodené autá, vyslali hasičov
Slovensko zasiahli ničivé supercely: VIDEO SKAZY Vytrhané stromy v meste, poškodené autá, vyslali hasičov
Regióny

Zahraničné

Kanadský premiér Mark Carney
Otvorenie mosta medzi Kanadou a USA sa môže oneskoriť: Projekt čelí novým komplikáciám
Zahraničné
Polícia sa pokúša rozohnať
Nepokoje v Belfaste pokračujú: Polícia nasadila vodné delá druhú noc po sebe
Zahraničné
Ilustračné foto
USA zasiahli proti špionáži: Zhabali domény napojené na čínske spravodajské operácie
Zahraničné
Ilustračné foto
Kuba tvrdí, že americká ropná blokáda bráni v distribúcii pomoci OSN
Zahraničné

Prominenti

Jeffrey Epstein.
Známa modelka zmizla pred 11 rokmi: Spomína sa v Epsteinových spisoch!
Zahraniční prominenti
FOTO Ráchel Karnížosvá so synom
Tá si to vie zariadiť! Syn Ráchel Karnižovej má len 8-mesiacov a využíva služby hodné politikov
Domáci prominenti
Adriana Sklenaříková na festivale
Sklenaříková brnkla na intímnu strunu: Pikantné slová o s*xe! Po 50-ke je to....
Domáci prominenti
Tajomstvá Petra Kostku: Tragická
Tajomstvá Petra Kostku: Tragická smrť manželky, s dcérou sa roky nerozprával! Trpké sklamanie
Osobnosti

Zaujímavosti

Ilustračné foto
Poklad, ktorý čakal desaťročia: Jeho hodnota dnes vyráža dych
Zaujímavosti
Zápach penisu môže signalizovať
Zápach penisu môže signalizovať dva zásadné problémy: Kedy treba spozornieť?
vysetrenie.sk
Obraz namaľoval Umberto Romano
Je cestovanie v čase realitou? TENTO obraz z roku 1937 má byť dôkaz! Muž má v ruke mobil
Zaujímavosti
Chlapec začal plakať krv:
Chlapec začal plakať krv: Lekári boli v šoku, príčina ich prekvapila
Zaujímavosti

Dobré správy

Almwellness Hotel Pierer je
Zaujímavý tip na dovolenku a wellness: 220 km od Bratislavy nájdete dokonalý raj oddychu
Domáce
Slovenky objavili nový hit:
Slovenky objavili nový hit: Poznáte toto slovo? Koluje všade po sociálnych sieťach
feminity.sk
Dôležitá rada pre všetkých
Dôležitá rada pre všetkých rodičov: Verili ste tomu doteraz aj vy? Pravda je úplne iná
plnielanu.sk
Nový Xiaomi 17T a
Spoznaj nový Xiaomi 17T: Telefón, ktorý mení fotky na príbehy
Domáce

Ekonomika

Chcete vlastniť kúsok Muskovho impéria? Už v piatok sa začne šialenstvo, aké burza ešte nezažila
Chcete vlastniť kúsok Muskovho impéria? Už v piatok sa začne šialenstvo, aké burza ešte nezažila
Kamenický sa rozohnil: Ľudia vraj masívne odchádzajú? Dosť bolo klamstiev, takáto je realita!
Kamenický sa rozohnil: Ľudia vraj masívne odchádzajú? Dosť bolo klamstiev, takáto je realita!
Chcete platiť v hotovosti? Pozor na obmedzenia, pri kúpe auta či rekonštrukcii hrozí aj pokuta!
Chcete platiť v hotovosti? Pozor na obmedzenia, pri kúpe auta či rekonštrukcii hrozí aj pokuta!
Cesta na dovolenku bez čakania: Chorvátsko chystá veľkú zmenu, ktorá poteší tisíce Slovákov
Cesta na dovolenku bez čakania: Chorvátsko chystá veľkú zmenu, ktorá poteší tisíce Slovákov

Šport

Neuveriteľné! Emma Zapletalová doslova ničí konkurenciu a v Diamantovej lige má víťazný hetrik
Neuveriteľné! Emma Zapletalová doslova ničí konkurenciu a v Diamantovej lige má víťazný hetrik
Diamantová liga
Smutná správa! Zomrela absolútna trénerska ikona, ktorá sa preslávila aj na Slovensku
Smutná správa! Zomrela absolútna trénerska ikona, ktorá sa preslávila aj na Slovensku
Basketbal
Česko bude mať vychádzajúcu hviezdu: Ruská rodáčka ovládla Roland Garros a mení občianstvo
Česko bude mať vychádzajúcu hviezdu: Ruská rodáčka ovládla Roland Garros a mení občianstvo
Roland Garros
Slováci spoznali dejisko MS v hokeji do 18 rokov: Čaká nás totálna skupina smrti s Bieloruskom
Slováci spoznali dejisko MS v hokeji do 18 rokov: Čaká nás totálna skupina smrti s Bieloruskom
MS v hokeji do 18 rokov

Auto-moto

Križovatka D1/D4 ide do finále. Diaľničiari chystajú dve víkendové uzávery na D1/D4
Križovatka D1/D4 ide do finále. Diaľničiari chystajú dve víkendové uzávery na D1/D4
Doprava
FOTO/VIDEO: Nové AUDI Q7 je tu. Sebavedomý obor napchatý technológiami
FOTO/VIDEO: Nové AUDI Q7 je tu. Sebavedomý obor napchatý technológiami
Predstavujeme
Koniec mýtnych brán a nekonečných kolón. Chorvátsko testuje nový mýtny systém
Koniec mýtnych brán a nekonečných kolón. Chorvátsko testuje nový mýtny systém
Doprava
TEST: SEAT Arona - nebadaný facelift, ktorý mení viac, než sa zdá
TEST: SEAT Arona - nebadaný facelift, ktorý mení viac, než sa zdá
Klasické testy

Kariéra a motivácia

Poradenstvo, kurzy aj príspevok viac ako 7 700 eur: Úrady práce ponúkajú absolventom viacero možností
Poradenstvo, kurzy aj príspevok viac ako 7 700 eur: Úrady práce ponúkajú absolventom viacero možností
Hľadám prácu
Brány Kariéra EXPO v Košiciach sa otvorili: Odštartoval deň plný príležitostí a inšpirácie
Brány Kariéra EXPO v Košiciach sa otvorili: Odštartoval deň plný príležitostí a inšpirácie
Hľadám prácu
Benefity vo výrobe, ktoré stoja za to: Čo by mal okrem výplaty ponúkať dobrý zamestnávateľ?
Benefity vo výrobe, ktoré stoja za to: Čo by mal okrem výplaty ponúkať dobrý zamestnávateľ?
Hľadám prácu
Známe osobnosti opäť vyrážajú do ulíc pomáhať deťom so špeciálnymi potrebami: Objednajte si celebritného kuriéra priamo do vašej kancelárie!
Známe osobnosti opäť vyrážajú do ulíc pomáhať deťom so špeciálnymi potrebami: Objednajte si celebritného kuriéra priamo do vašej kancelárie!
KarieraInfo.sk

Varenie a recepty

Nadýchaná piškóta a malinový krém: Letný hrnčekový dezert, ktorý zvládnete do hodiny.
Nadýchaná piškóta a malinový krém: Letný hrnčekový dezert, ktorý zvládnete do hodiny.
Recept na záhradkársky šalát, ktorý dokonale chrumká. Klasický uhorkový šalát ide bokom.
Recept na záhradkársky šalát, ktorý dokonale chrumká. Klasický uhorkový šalát ide bokom.
Máte radi dunajské vlny? Vyskúšajte ich letnú verziu s broskyňami
Máte radi dunajské vlny? Vyskúšajte ich letnú verziu s broskyňami
Ovocné dezerty
Ako vychladiť víno alebo pivo za 7 minút
Ako vychladiť víno alebo pivo za 7 minút
Rady a tipy

Technológie

Ukrajinci už nechcú hrať v Poľsku. Napätie medzi Varšavou a Kyjevom naďalej narastá
Ukrajinci už nechcú hrať v Poľsku. Napätie medzi Varšavou a Kyjevom naďalej narastá
Správy
Používatelia Androidu budú závidieť: Apple predstavil novú generáciu Apple Intelligence, toto všetko zvládne AI za teba
Používatelia Androidu budú závidieť: Apple predstavil novú generáciu Apple Intelligence, toto všetko zvládne AI za teba
Apple
POZOR! Podvodníci našli nový spôsob, ako ťa dostať na falošný e-shop. Zneužívajú na to aj umelú inteligenciu**
POZOR! Podvodníci našli nový spôsob, ako ťa dostať na falošný e-shop. Zneužívajú na to aj umelú inteligenciu**
Správy
Vedci skenovali 3I/ATLAS kvôli mimozemským signálom: Prišla do našej Slnečnej sústavy mimozemská sonda?
Vedci skenovali 3I/ATLAS kvôli mimozemským signálom: Prišla do našej Slnečnej sústavy mimozemská sonda?
Veda a výskum

Bývanie

Týchto 8 zmien môže ovplyvniť, či bývanie predáte rýchlo a za vyššiu cenu. Čo môžete urobiť, aby ste zvýšili šance?
Týchto 8 zmien môže ovplyvniť, či bývanie predáte rýchlo a za vyššiu cenu. Čo môžete urobiť, aby ste zvýšili šance?
Mala to byť konzultácia, napokon prerábali celý dom. Po takmer roku prác získala rodina naozaj svojský domov
Mala to byť konzultácia, napokon prerábali celý dom. Po takmer roku prác získala rodina naozaj svojský domov
Čo v lete potrebuje hortenzia, aby dobre kvitla, a ako podporiť trvalky v nových kvetoch? Nezabudnite na tieto kroky
Čo v lete potrebuje hortenzia, aby dobre kvitla, a ako podporiť trvalky v nových kvetoch? Nezabudnite na tieto kroky
Zrušili steny a byt nabral úplne novú atmosféru. Štýl, ktorý mnohí zavrhujú, premenili na praktické bývanie
Zrušili steny a byt nabral úplne novú atmosféru. Štýl, ktorý mnohí zavrhujú, premenili na praktické bývanie

Pre kutilov

Žltý poplach v záhrade: Čo sa deje s trávnikom v júni a ako mu rýchlo vrátiť sýtozelenú farbu?
Žltý poplach v záhrade: Čo sa deje s trávnikom v júni a ako mu rýchlo vrátiť sýtozelenú farbu?
Záhrada
Prečo vaša záhrada zaostáva? 10 júnových chýb, ktoré robí väčšina záhradkárov
Prečo vaša záhrada zaostáva? 10 júnových chýb, ktoré robí väčšina záhradkárov
Záhrada
Otočte priamočiaru pílu hore nohami a získate vychytávku do dielne, ktorá vám ušetrí stovky eur
Otočte priamočiaru pílu hore nohami a získate vychytávku do dielne, ktorá vám ušetrí stovky eur
Náradie a stroje
Škorce vám nezjedia ani jednu čerešňu: 3 super triky, ktoré nič nestoja
Škorce vám nezjedia ani jednu čerešňu: 3 super triky, ktoré nič nestoja
Záhrada

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Od 1. septembra sa začne nová životná kapitola pre tieto znamenia: Čakajú ich skutočne veľké zmeny
Zábava
Od 1. septembra sa začne nová životná kapitola pre tieto znamenia: Čakajú ich skutočne veľké zmeny
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
Gwen McMullen
Domáce
Exkluzívne odhalenie! Ficova slávna dvojníčka Gwen je už na Slovensku: Ukrýva sa na zámku, FOTO tu bude spať!
Irán s USA si
Zahraničné
MIMORIADNE USA podnikli masívne útoky na Irán! Teherán úplne uzavrel Hormuzský prieliv
Sestra mladého Róma obvinila
Domáce
Sestra mladého Róma obvinila policajtov z rasizmu: VIDEO Jej bratovi vraj zlomili nohu! Polícia má však inú verziu
Na snímke, ktorú zverejnil
Zahraničné
MIMORIADNY ONLINE Krym v noci otriasli výbuchy: Bol hlásený rozsiahly útok na viaceré miesta

Ďalšie zo Zoznamu