Konflikt medzi Gröhlingom a Bittó Cigánikovou vrcholí DEFINITÍVNYM odchodom: SaSka poslankyňu vylúčila!

BRATISLAVA - Už niekoľko mesiacov sa dala pozorovať vzájomná antipatia medzi dvoma kľúčovými figúrami v strane Sloboda a Solidarita (SaS). Jana Bittó Cigániková sa sťažovala na spôsob, akým vedie stranu Branislav Gröhling, ktorý nahradil Richarda Sulíka vo vedení strany. Nesúhlasy na zásadné témy viedli k tomu, že sa republiková rada SaS vo štvrtok 23. apríla rozhodla definitívne rozviazať stranícke pomery s poslankyňou, ktorá reprezentovala a pracovala pre SaSku približne 14 rokov.
Informáciu pre Topky potvrdili zdroje z SaS po rokovaní republikovej rady strany.
Gröhling sa už skôr vyjadril, že on sám iniciovať odchod Bittó Cigánikovej nebude, no ak na republikovej rade pristane na stole takýto návrh, nevidí dôvod ho nepodporiť. Poslankyňa sa už počas posledných uplynulých týždňov sťažovala aj na to, že vedenie strany jej "cenzuruje" tlačové konferencie na témy, kde sa spomína cirkev.
Situácia eskalovala až tak, že poslankyňa vo štvrtok 23. apríla vo foyer NR SR dokonca ukázala slzy. "Človeku je ľúto, že sa strana zmenila, že nemá domov. Štrnásť rokov ste tomu dali. Nie je mi to jedno," ukázala emócie Bittó Cigániková s tým, že strana vraj stratila "domov".
Okrem toho spomenula, že ju už stihol kontaktovať Boris Kollár zo Sme rodina, ale paradoxne aj niektorí poslanci z KDH, ktorí jej vraj vyjadrili podporu.
Cigániková ako symbol politického boja s konzervatívcami
Cigániková bola pritom hlavne v predchádzajúcom volebnom období akýmsi symbolom voči konzervatívnemu pohľadu na spoločenské témy, ktoré v tom čase razilo hlavne OĽaNO s dnes už nebohou poslankyňou Annou Záborskou.
Začiatok v parlamente a nohavičky v kampani
Cigániková sa zviditeľnila aj v marci roku 2016, keď sa na politickej scéne prekrúžkovala do parlamentu ako nová tvár SaSky. Kontroverznosť ju sprevádzala hneď v úvode, keď sa do médií dostala aj cez kuróznu kampaň so stiahnutými nohavičkami. Odvtedy táto scéna sprevádzala všetkých Cigánikovej kritikov a neustále jej to pripomínali.
Politický život v Sulíkovej SaSke
Rozkol poslankyne s aktuálnym vedením SaS prišiel postupne po konci Richarda Sulíka vo vedení strany.
So Sulíkom si Cigániková totiž mimoriadne rozumela a aj na brífingoch a verejných výstupoch bolo cítiť, že sa v strane už necíti tak komfortne, ako za jeho vedenia. Neskôr už verejne dávala najavo, že nesúhlasí s krokmi Gröhlinga pri vedení SaSky.
Podpora na chodbe od Majerského
Bittó Cigánikovej dokonca po tom, ako na brífingu ukázala slzy, prejavil podporu aj poslanec František Majerský z klubu KDH. "Držím ti palce a musíme byť aj naďalej priatelia. Musí to byť veľmi ťažke odísť, asi to tak aj dopadne. Je ťažké odísť zo strany, kde si bola aj pri jej zakladaní a chápem ťa, že to musí byť aj veľmi emocionálne," povedal poslankyni vo videu Majerský.
Cigániková dodáva, že svojho plánu zastávať si jej blízke hodnoty sa nemieni vzdať a zatiaľ bude podľa predpokladov pôsobiť ako nezaradená a nezávislá. Sama je však presvedčená o tom, že zo SaS bola vylúčená, lebo "kritizovala predsedu".