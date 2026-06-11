Tajomstvá Petra Kostku: Tragická smrť manželky, s dcérou sa roky nerozprával! Trpké sklamanie

PRAHA - Z herca Petra Kostku vyžaruje milý úsmev a pohoda, v živote to pritom nemal vôbec jednoduché. Prvá žena zomrela mladá a Kostka zostal sám s dvoma malými dcérami. Druhá manželka stojí po jeho boku vyše päťdesiat rokov.
Petr Kostka sa narodil v roku 1938 v Říčanoch pri Prahe do rodiny kočovných hercov Jiřího Kostku a Františky Skálovej Wintrovej. V krstnom liste mal zapísané meno Peter Pavol, ale v desiatich rokoch mu babička povedala, že bol pokrstený len ako Peter. Vzal si pravítko a druhé meno si škrtol. Rodina sa sťahovala z jedného miesta na druhé, preto ich jediným majetkom boli divadelné krabice s kostýmami. V rodine sa hralo divadlo už od polovice devätnásteho storočia.
Petr Kostka (film Vyšší princip) (Zdroj: FS Barrandov)
Od štyroch rokov ho vychovávala babička Gusta Wintrová. Po jej smrti, keď mal 16 rokov, sa vrátil k otcovi do Plzne. Tam vo svojich 17-tich rokoch prvýkrát vystúpil na divadelnej scéne a hneď vedel, že chce byť hercom. Po maturite v roku 1957 nastúpil na DAMU. Štúdium síce nedokončil, ale už počas štúdií si ho všimol režisér Jiří Krejčík a obsadil ho do filmu Probuzení
, kde hral chuligána. V roku 1960 získal angažmán v Mestských divadlách pražských, odkiaľ prešiel do Divadla na Vinohradoch. Po úlohe študenta vo filme Vyšší princip
, popraveného za atentát na Heydricha, dostával ďalšie ponuky. Divákom utkvel v pamäti vo filme Což takhle dát si spenát
alebo Četnické humoresky
. Hral v seriáloch Sanitka, Synové a dcery Jakuba skláře
, venoval sa aj dabingu. Psychologické drámy striedal s komediálnymi rolami.
Petr Kostka (film Což takhle dát si špenát) (Zdroj: FS Barrandov)
Prvou manželkou Petra Kostku bola Ingrid Vavrouchová. Z ich čistej lásky sa narodili dve dcéry, Zuzana a Helena. Ingrid však tragicky zahynula a Kostka zostal na dcéry sám. Do druhej manželky sa zahľadel v divadle. Šarmantná kolegyňa Carmen Mayer mala z prvého manželstva dcéru Kateřinu. „Obaja si veľmi silno pamätáme na moment, keď sa naše pohľady stretli. Uchvátil ma jeho šarm, mal zmysel pre humor, bol výborný rozprávač,“
spomínala Carmen v rozhovoroch na osudové stretnutie s Petrom Kostkom. Nebol to vzťah na jednu noc, padli si do oka, ale k svadbe sa nehrnuli. „Prinútili nás k tomu naše dievčatá, ktoré si želali, aby sme spolu nežili len tak na kôpke,“
zveril sa herec. Svadba bola v roku 1972 a o štyri roky neskôr sa im narodila dcéra Tereza, dnes úspešná moderátorka a herečka.
Petr Kostka (seriál Četnické humoresky) (Zdroj: ČT)
Petr s manželkou Carmen sú spolu päťdesiatštyri rokov a v rodine už oslávili zlatú svadbu. Ich spolužitie funguje vďaka otvorenej komunikácii: „Vieme pomenovať veci, čo musíme vždy urobiť. Nenechajme v sebe nič zamrznúť. Platí to pre všetky profesie a všetky páry. Uhni z cesty,“
nechal sa počuť Petr a Carmen dodala: „Tá očarujúca a opojná láska sa mení na niečo iné. Fázy sa menia, pretože život prinesie chvíle, ktoré sú ťažšie a ťažšie. Potom sa musíte uistiť, že vás to nezničí. To znamená nezabudnúť na seba a nájsť si chvíle, kedy budete len vy dvaja.“
A veruže v rodine boli aj dni, kedy nebolo všetko zaliate slnkom. Kostka dlhé roky nevychádzal s dcérou Zuzanou, ktorá ho sklamala. V mladosti síce porodila syna Krištofa, ale potom už udržovala vzťah výhradne so ženami. To, že je jeho dieťa odlišnej sexuálnej orientácie, mu neprekážalo, ale ranilo ho, ako sa zachovala k svojej vtedajšej priateľke Jane, keď ochorela na rakovinu. V čase, keď jej bolo najhoršie, sa na ňu údajne vykašľala a našla si inú partnerku. O chorú Janu sa tak nakoniec staral on sám. Čas ale nakoniec všetky rany zahojil, dnes je už všetko zlé zabudnuté a s dcérou opäť vychádza skvele.
V roku 2001 sa Peter s Carmen rozhodli pre adopciu na diaľku. Vybrali si trojročné dievča Shamim z Ugandy. „Naša taká asi vlastne piata dcéra,“ povedal Peter. Pred cestou sa naučil niekoľko viet v miestnom jazyku a vydal sa priamo do jej dediny, ktorú navštívil aj druhýkrát. Shamim je dnes dospelá žena a rodina Kostkových ju aj po dvadsiatich rokoch stále podporuje. Dcéra Tereza Kostková sa k adopcii na diaľku pridala tiež a adoptovala si dievčatko z Indie.
(Zdroj: Tv Prima)
Petra Kostku celý život sprevádza divadelná krabica. Divadelné krabice totiž obdivoval už ako malý a v piatich rokoch mu jednu vyrobila jeho babička. Tú odovzdal dcére Tereze. „Terezka je pokračovateľ našej hereckej rodiny,“
povedal.
Petr Kostka je dnes viacnásobným dedkom a stále aktívne hrá. Spolupracuje aj s vnukom na domácich filmoch o totalitnom režime. Herectvo popisuje jednoducho a bez okrás: „Herec má hrať. A nie kecať. A už vôbec nie o sebe.“
Petr Kostka (Zdroj: Biograf Jan Svěrák)