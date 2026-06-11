Slávny herec má po chlebe: Obvinili ho zo znásilnenia a sexuálneho napadnutia desiatok žien!

PARÍŽ - Francúzskeho speváka a herca Patricka Bruela v stredu obvinili zo znásilnenia a ďalších sexuálnych deliktov. Stalo sa tak po tom, ako proti nemu vystúpili takmer dve desiatky žien s obvineniami, z ktorých niektoré siahajú až do 90. rokov. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.
Šesťdesiatsedemročný umelec, významná osobnosť francúzskej popkultúry s viacerými úspešnými albumami a desiatkami filmových úloh, akékoľvek pochybenie odmieta. Sudca v parížskom Nanterre obvinil Bruela zo znásilnenia, pokusu o znásilnenie, sexuálneho napadnutia a sexuálneho obťažovania. Prokuratúra uviedla, že trestné činy sa týkajú deviatich poškodených žien a udalostí z rokov 2010 až 2019.
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Ďalších 13 osôb ho obvinilo zo znásilnenia, pokusu o znásilnenie, sexuálneho napadnutia a obťažovania v období rokov 1992 až 2008. Tieto prípady sú tiež pripojené k vyšetrovaciemu spisu, aj keď podľa prokuratúry sa „v tomto období javia ako premlčané“.
Bruel bol prepustený na slobodu pod súdnym dohľadom, uviedla jeho právnička Fanny Colinová. Sudca totiž zamietol návrh prokuratúry na jeho vzatie do vyšetrovacej väzby. Spevák už v máji na platforme Instagram vyhlásil, že „nikdy žiadnu ženu k ničomu nenútil“. Zároveň oznámil zrušenie všetkých svojich koncertov až do septembra. Jeho právnici v pondelok uviedli, že odpovie na všetky otázky a predloží dôkazy potrebné na preukázanie svojej neviny.
Od pondelka sa však objavili aj ďalšie obvinenia. Právnička Myriam Guedj Benayounová oznámila, že bude podaná nová žaloba za údajný pokus o znásilnenie 19-ročnej ženy v Bruelovom dome v roku 2000. Portál Mediapart tiež informoval o ďalších dvoch ženách, ktoré na popovú ikonu podali trestné oznámenia za znásilnenie.