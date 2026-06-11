Tragédia na juhu Číny: Po explózii hlásia sedem obetí a 17 zranených

Na juhu Číny došlo k explózii, príčiny výbuchu sú nejasné (Zdroj: X/Byron_Wan)
PEKING - Pri explózii na juhu Číny dnes zomrelo sedem ľudí a 17 ďalších bolo zranených. Úrady vyšetrujú okolnosti výbuchu po tom, čo ako príčinu vylúčili poruchu plynovodu, napísala agentúra Reuters a čínsky web China Daily.
Incident se stal v provincii Kuang-si kolem 01:40 místního času (středa 19:40 SELČ). Sedmnáct lidí bylo hospitalizováno, ale zranění neohrožují jejich život. Předběžné vyšetřování vyloučilo jako příčinu exploze únik plynu z potrubí a policie pokračuje ve vyšetřování, aby zjistila důvod výbuchu.