SHMÚ varuje pred nočným mrazom vo vegetačnom období vo viacerých okresoch

BRATISLAVA - V niektorých okresoch Banskobystrického, Trenčianskeho, Košického, Nitrianskeho, Prešovského a Žilinského kraja môže v sobotu (25. 4.) v noci mrznúť. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) varuje pred mrazom vo vegetačnom období, vydal výstrahy prvého stupňa.
V týchto lokalitách sa očakáva prízemný mráz, ktorý predstavuje ohrozenie pre vegetáciu nižšieho vzrastu. „Vo výške päť centimetrov nad povrchom sa očakáva dosiahnutie minimálnej teploty vzduchu -1 až -5 stupňov Celzia,“ varujú meteorológovia.
Slabý mráz sa ojedinele môže vyskytnúť aj vo výške dva metre nad povrchom. Výstraha prvého stupňa platí od sobotnej polnoci do 7.00 h.